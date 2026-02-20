Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Депутаты Госдумы от разных партий внесли поправки в избирательное законодательство. Одна из них запрещает использовать в предвыборной агитации изображения людей, в том числе вымышленных или умерших, если они созданы с помощью технологий. Это правило не касается кандидатов на выборах.

Авторы считают, что этот запрет позволит бороться с дипфейками и другими формами цифровых манипуляций. По мнению инициаторов законопроекта, такие технологии искажают представление избирателей о кандидатах и партиях, а также могут использоваться для недобросовестного влияния на выборы. Однако, как подчеркивается в документе, новые нормы не ограничивают законное использование информационных технологий в предвыборной агитации.

Несколько депутатов Госдумы ранее предлагали легализовать использование искусственного интеллекта (ИИ) в агитации. Они хотели, чтобы такие материалы имели специальную маркировку. По их мнению, это помогло бы узаконить уже существующую практику и вывести цифровую агитацию из неформальной зоны.

Громким примером применения ИИ в агитации стал судебный конфликт между челябинскими коммунистами и местным избиркомом. Он возник из-за предвыборной листовки КПРФ с изображением семьи, сгенерированным нейросетью. В августе 2025 года избирком запретил этот материал, сочтя, что партия нарушила запрет на использование чужих образов в агитации. Челябинский областной суд признал это решение незаконным. Однако апелляционная и Верховный суды поддержали избирком.

Напомним, осенью 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму девятого созыва.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом.