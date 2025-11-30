Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве

Кабул ведёт переговоры с российскими властями по вопросу привлечения граждан Афганистана на работу в сельскохозяйственной сфере России, заявил в разговоре с РИА Новостями посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан.

Он отметил, что тема уже обсуждалась во время визита афганской делегации в Татарстан, где прошла встреча с главой республики Рустамом Миннихановым. Кабул рассчитывает, что сотрудничество начнётся именно с агросектора, но в перспективе может быть расширено.

— Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, — уточнил Хассан Гулл Хассан, добавив, что при успешных договорённостях Афганистан готов рассмотреть участие своих граждан и в других отраслях.

По словам посла, в данный момент нет конкретных договорённостей, диалог по трудовым мигрантам продолжается.

Отметим, что в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) делегацией талибов Афганистана достигнута договорённость о ввозе в российские регионы 1000 ценных специалистов.

Глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что 100 граждан из этой страны уже работают на стройках Москвы, Петербурга и Татарстана.

— Это укладчики, сварщики, маляры, электрики и другие высококвалифицированные специалисты, — пояснил Хабибуллин.

Он отметил, что российские регионы готовы принять ещё тысячу специалистов.

Кроме того, в августе текущего года министр промышленности Татарстана Олег Коробченко предложил россиянам посетить Афганистан и призвал не бояться поездок туда. Он считает, что опасения во многом преувеличены. По словам Коробченко, талибов часто представляют как «страшных злодеев-бармалеев», однако в реальности они «добрые бармалеи». Чиновник также отметил, что препятствием для российско-афганского сотрудничества являются различия в законодательстве. Их жизнь регулируется шариатом, а наша – Конституцией. Однако, если удастся найти компромисс между этими двумя подходами, то наши предприятия смогут успешно работать на афганской территории.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2025 года МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») обяжут уволить в рамках исполнения постановления губернатора области водителей-гастарбайтеров. В связи с этим в Новосибирске может возникнуть проблема с выходом на линию троллейбусов. Согласно озвученной на комиссии по городскому хозяйству горсовета информации, по патентам на троллейбусах сегодня работает 91 водитель.