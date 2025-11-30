«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета

Воскресным утром 30 ноября пользователи одного из ведущих новосибирского интернет-провайдеров «Новотелеком» («Электронный город») сообщили о массовых проблемах с доступом к Сети.

Жалобы поступают из Ленинского, Октябрьского, Дзержинского и Кировского районов Новосибирска, Академгородка, а также из Бердска. Клиенты «Электронного города» заявляют, что не работают не только интернет-услуги, но и мобильные приложения, что мешает даже пополнить счёт.

Компания «Новотелеком», которая обслуживает более полумиллиона жителей региона, подтвердила наличие проблемы.

— Сейчас наблюдаются массовые перебои с интернетом. Уже чиним. Сообщим дополнительно о запуске работоспособности услуги, — прокомментировали ситуацию в компании.

Под постом с объяснениями провайдера на официальной странице в ВКонтакте новосибирцы возмущаются и отмечают, что несмотря на дороговизну тарифов, «Электронный город» регулярно предоставляет некачественные услуги. Клиенты требуют компенсацию за постоянные сбои.

— Чёт слишком часто стали перебои… — Может быть пора тогда снижать стоимость? При таком качестве услуг… — С ценником за ваш интернет иметь какие-либо перебои в сети это непозволительная роскошь. — Что опять у вас сломалось? Самый дорогой провайдер в городе… Стабильность уже ниже Ростелекома за последний месяц — Вы за свои ошибки и сбои в ответе? Где компенсации людям за некачественные услуги? — Вчера вылетел с рейда потому что ежемесячной платы не хватило с повышением цены, сегодня вылетел с рейда потому что у вас белка провода грызёт. Я чумею с вашего феррари.

Отметим, что проблемы с доступом в Интернет в Новосибирской области стали едва ли не нормой. Так, в июне нынешнего года до 95 тысяч новосибирцев заявили о сбои в работе Сети и столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-страницам за сутки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области массово «подвис» WhatsApp*. По данным Downdetector, за сутки в России зафиксировали более 180 жалоб на мессенджер. Новосибирск оказался в лидерах по количеству проблем — 34%. Также сбои были зарегистрированы в Хакасии, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Томской и Омской областях.

* Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.