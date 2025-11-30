До +1 °C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады

С наступлением календарной зимы погода побалует жителей Новосибирска тёплыми днями. Однако снегопадов и заносов на дорогах не избежать.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в понедельник, 1 декабря, в городе ожидается переменная облачность. В первой половине дня преимущественно без осадков, но уже после обеда ожидается небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. В ночь на понедельник температура воздуха за окном составит от -16 до -18 градусов. К утру ожидается потепление, а днём столбики термометров поднимутся до -4…-6. Ветер южный будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Gismeteo также сообщает о потепление в начале недели. Температура будет колебаться днём от 0 до -17 градусов, ночью от -1 до -21. Специалисты ожидают снегопады в течение шести дней. И если в течение недели будет относительно тёплая погода, то к выходным снова похолодает до -21 градуса.

По данным сервиса, самым тёплым днём предстоящей недели станет вторник, 2 декабря — воздух прогреется до +1 градуса. В следующие выходные температура за окном составит днём -19, в ночные часы столбики термометра опустятся до -21 градуса.

Первый день календарной зимы на Руси издавна был особым днём, получившим в народе название Платон и Роман Зимоуказатели. Считалось, что погода 1 декабря точно предсказывает, какой будет вся грядущая зима — мягкой или суровой.

— Платон да Роман кажут зиму нам, — говорили люди на Руси.

Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

— с утра тепло — быть ростепелями в начале зимы; — холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы; — под вечер завоет, закрутит метель — уходить зима будет не охотливо, с угрозами. — дует юго-западный ветер — зима будет мягкой, без сильных морозов; — вокруг месяца видно круг — быть сильному снегопаду; — по бокам месяца наблюдается сияние — скоро ударит мороз; — день стоит тёплый — весна будет ранней; — началась метель — такая же погода будет на Масленицу.

Также 1 декабря наши предки называли Днём семейного согласия, так как считалось, что Платон и Роман — покровители домашнего очага. Дата хорошо подходит для семейного времяпрепровождения, общения с родными и добрыми друзьями. Можно устроить совместное чаепитие, собрав за одним столом домочадцев, приятелей и соседей.