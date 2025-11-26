Рекламодателям

В декабре из троллейбусного парка Новосибирска уволят водителей-мигрантов

  • 26/11/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
В декабре из троллейбусного парка Новосибирска уволят водителей-мигрантов
Новых сотрудников власти готовы привлекать даже из других регионов

С середины декабря в Новосибирске может возникнуть проблема с выходом на линию троллейбусов. Муниципальное предприятие — МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») — обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по озвученной на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска информации, по патентам на троллейбусах сегодня работает 91 водитель.

Как пояснил редакции председатель транспортного комитета регионального парламента, директор АО «НСК-Транс» (бывшее МУП «ПАТП-5») Валерий Ильенко, увольнение водителей-трудовых мигрантов — требование законодательства, которое необходимо исполнять для обеспечения общественной безопасности.

— В парке городского общественного транспорта Новосибирска больше всего трудовых мигрантов работают на троллейбусах. У этого сегмента рынка есть определенная специфика. Обучение длится полгода. Кроме того, с правами водителя троллейбуса человек не может пойти работать на автобус, грузовой транспорт. Поэтому вакансии в троллейбусном парке особым спросом у новосибирцев не пользуются. На автобусах, к примеру, практически нет водителей-трудовых мигрантов. На маршрутках «НСК-Транс» — 4-5 таких водителей, — подчеркнул собеседник редакции.

Валерий Ильенко отметил, что о проблеме с возможным дефицитом водителей троллейбусов в городе стало известно еще два месяца назад, и руководство транспортного департамента мэрии, а также МКП «Горэлектротранспорт» начали искать варианты ее решения.

Сейчас на уровне муниципалитета обсуждаются несколько вариантов повышения привлекательности вакансий. В качестве предложений выдвигаются следующие:

  • выплата компенсаций по аренде жилья,
  • ремонт невостребованного муниципального жилья и передача его в аренду водителям троллейбусов,
  • повышение зарплаты.

— Сейчас в «Горэлектротранспорте» подняли списки бывших работников. Ведут их поиск, предлагают вернуться обратно. Кроме того, идет работа по привлечению кадров, в том числе из других регионов. Им предлагается компенсация расходов на обучение, на аренду квартиры, — поясняет Валерий Ильенко.

Судя по данным, озвученным на комиссии по горхозу, средняя зарплата водителя троллейбуса сегодня составляет 90 тысяч рублей, с переработками — 150 тысяч. Средняя оплата за смену — 10 тысяч рублей.

Впрочем, сокращение сотрудников, по оценке Валерия Ильенко, на движении троллейбусов в Новосибирске сказаться не должно.

— Думаю, что будет пересмотрен график работы имеющихся сотрудников, графики движения троллейбусов. Возможно, немного увеличится интервал движения. Коллапса точно не будет, — заявил он.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавится деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

В середине ноября в России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день троллейбусный парк в городе обновлен на 80% — на дороги города вышли 258 единиц новой техники. Для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники. Для этого нужно еще около 1 млрд рублей. При этом город делает ставку на троллейбусы с автономным ходом. Они позволяют добираться до районов, не охваченных контактной сетью.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году трудовой патент для мигрантов в Новосибирской области подорожал на 3 тысячи рублей. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова.

1 844

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : трудовые мигранты троллейбусы водители


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Феномен ИЖС»: Миллион квадратных метров частных домов ввели в Новосибирске
26/11/25 18:00
Бизнес Недвижимость
Исследование: коты стали главными героями литературных предпочтений россиян
26/11/25 17:55
Общество
В Новосибирске новую канализационную насосную станцию ввели в эксплуатацию
26/11/25 17:10
Власть
Депутат Госдумы назвал блокировку WhatsApp* в России вопросом времени
26/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирске снесут 300 домов для строительства высоток
26/11/25 16:30
Власть Город Недвижимость
Новосибирцы рассказали о цветовых предпочтениях при покупке машин
26/11/25 16:00
В декабре из троллейбусного парка Новосибирска уволят водителей-мигрантов
26/11/25 15:30
Власть Город Транспорт
В Новосибирске эксперты прокомментировали возможный рост цен на мебель до 30%
26/11/25 15:00
Бизнес Общество
«Нейросеть уличили в многословности»: новосибирские педагоги оценили риски замещения учебы алгоритмами ИИ
26/11/25 14:00
Образование Технологии
Мэрия рассказала о концепции и стоимости ледового городка в Новосибирске
26/11/25 13:00
Бизнес Власть Город
Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться
26/11/25 12:30
Бизнес
Дворники стали дефицитными работниками в Новосибирской области
26/11/25 12:00
Бизнес Общество
Регионам России предлагают передать больше полномочий по льготам на отопление
26/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Криптовалютные мошенники обманули жителей Новосибирска на 80 млн рублей
26/11/25 10:30
Бизнес Право&Порядок Финансы
В Новосибирске в декабре откроются новогодние базары
26/11/25 10:00
Город Общество
Штрафы за непредоставление чеков покупателям в Новосибирске вырастут в пять раз
26/11/25 9:00
Бизнес Власть
На Михайлов день Академгородку Новосибирска подарили фильм о его основателе
25/11/25 19:00
Город История Культура Общество
«Затянули пояса»: новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов
25/11/25 18:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске решили восстановить подсветку Бугринского моста
25/11/25 17:45
Власть Общество
В Санкт-Петербурге завершился первый год масштабной реставрации Дома Радио
25/11/25 17:45
Бизнес
Популярное
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять