В декабре из троллейбусного парка Новосибирска уволят водителей-мигрантов

С середины декабря в Новосибирске может возникнуть проблема с выходом на линию троллейбусов. Муниципальное предприятие — МКП «Горэлектротранспорт» («ГЭТ») — обяжут уволить водителей, которые являются трудовыми мигрантами, в рамках исполнения постановления губернатора области. Судя по озвученной на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска информации, по патентам на троллейбусах сегодня работает 91 водитель.

Как пояснил редакции председатель транспортного комитета регионального парламента, директор АО «НСК-Транс» (бывшее МУП «ПАТП-5») Валерий Ильенко, увольнение водителей-трудовых мигрантов — требование законодательства, которое необходимо исполнять для обеспечения общественной безопасности.

— В парке городского общественного транспорта Новосибирска больше всего трудовых мигрантов работают на троллейбусах. У этого сегмента рынка есть определенная специфика. Обучение длится полгода. Кроме того, с правами водителя троллейбуса человек не может пойти работать на автобус, грузовой транспорт. Поэтому вакансии в троллейбусном парке особым спросом у новосибирцев не пользуются. На автобусах, к примеру, практически нет водителей-трудовых мигрантов. На маршрутках «НСК-Транс» — 4-5 таких водителей, — подчеркнул собеседник редакции.

Валерий Ильенко отметил, что о проблеме с возможным дефицитом водителей троллейбусов в городе стало известно еще два месяца назад, и руководство транспортного департамента мэрии, а также МКП «Горэлектротранспорт» начали искать варианты ее решения.

Сейчас на уровне муниципалитета обсуждаются несколько вариантов повышения привлекательности вакансий. В качестве предложений выдвигаются следующие:

выплата компенсаций по аренде жилья,

ремонт невостребованного муниципального жилья и передача его в аренду водителям троллейбусов,

повышение зарплаты.

— Сейчас в «Горэлектротранспорте» подняли списки бывших работников. Ведут их поиск, предлагают вернуться обратно. Кроме того, идет работа по привлечению кадров, в том числе из других регионов. Им предлагается компенсация расходов на обучение, на аренду квартиры, — поясняет Валерий Ильенко.

Судя по данным, озвученным на комиссии по горхозу, средняя зарплата водителя троллейбуса сегодня составляет 90 тысяч рублей, с переработками — 150 тысяч. Средняя оплата за смену — 10 тысяч рублей.

Впрочем, сокращение сотрудников, по оценке Валерия Ильенко, на движении троллейбусов в Новосибирске сказаться не должно.

— Думаю, что будет пересмотрен график работы имеющихся сотрудников, графики движения троллейбусов. Возможно, немного увеличится интервал движения. Коллапса точно не будет, — заявил он.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками (код 47.25) и табачными изделиями (код 47.26), такси (49.32) и детские сады (85.11).

С 2026-го в этом списке будут уже семь отраслей. Добавится деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41); деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание (56.29.4); деятельность в области спорта (93.1).

В середине ноября в России принят федеральный закон, согласно которому ограничения на осуществление трудовой деятельности, вводимые регионами для мигрантов, станут законным основанием для их увольнения. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным мэрии Новосибирска, на сегодняшний день троллейбусный парк в городе обновлен на 80% — на дороги города вышли 258 единиц новой техники. Для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники. Для этого нужно еще около 1 млрд рублей. При этом город делает ставку на троллейбусы с автономным ходом. Они позволяют добираться до районов, не охваченных контактной сетью.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году трудовой патент для мигрантов в Новосибирской области подорожал на 3 тысячи рублей.