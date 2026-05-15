Академик РАН Онищенко рассказал, чем закончилась его попытка сдать ЕГЭ

Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, признался, что не сумел сдать ЕГЭ. Он отметил, что пошел на этот шаг по просьбе министра просвещения, но, получив свой вариант, понял, что не понимает в нем ничего.

— Это была акция. Мы не готовились. Сдавать ЕГЭ — это надо сначала выучить технологию сдачи. Когда мы сели, нам зачитали инструкцию. Конечно, слёту это нельзя было поймать. Я сам процесс не понял… Это было больше пяти лет назад, — пояснил Онищенко.

Он отметил, что экзамен сам по себе является стрессовым событием. Раньше это было испытание, где дети писали сочинения, изложения и решали задачи. Теперь же это ЕГЭ, где нужно выбирать ответы из предложенных вариантов.

Онищенко сравнил свою попытку сдать ЕГЭ с экзаменом на права. Там также учащимся выдавался тест с вариантами ответов, которые можно было угадать.

— Это просто ворчание мое, но куда денешься? Уже даже учителей нет, которые могут нормально принимать обычный экзамен, они уже на пенсию ушли, — заключил академик.

В России проанализировали, смог бы Александр Пушкин успешно сдать ЕГЭ. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, великий русский поэт не справился бы с экзаменом даже по литературе из-за его чрезмерной формализации. Он отметил, что современные выпускники теряют баллы за использование слишком малого или большого количества слов — например, если их больше 200, это считается ошибкой. В качестве примера депутат привел стихотворение Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», насчитывающее около 865 слов, что, по его мнению, делает его неподходящим для нынешних требований ЕГЭ.

