Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Организаторам ЕГЭ в Новосибирске запретили досматривать школьников

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Любые прикосновения к учащимся и их личным вещам теперь считаются нарушением

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в новых методических рекомендациях прописала строгий запрет на любые прикосновения к школьникам и их вещам при входе на экзамен. В документе сказано, что «не допускается досмотр участников экзаменов». Работники охраны и организаторы не имеют права обыскивать выпускников или проверять содержимое их рюкзаков руками. Теперь вся процедура проверки строится только на добровольном согласии.

— Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение (место) для хранения личных вещей участников экзаменов или сопровождающему, — говорится в документе.

Если выпускник отказывается выполнить это требование, он просто не попадет на экзамен. В таких случаях члены государственной экзаменационной комиссии составляют акт о недопуске. Повторно сдать предмет в резервные дни такой ученик сможет только по специальному решению председателя комиссии.

При этом сами сотрудники охраны тоже находятся под контролем. В документе подчеркивается, что при настройке металлоискателей важно исключить ложные срабатывания, чтобы не создавать для школьников лишний стресс и не нарушать их права. Аналогичные правила действуют и для ручных металлоискателей: организаторы лишь указывают на зону, где скрыт запрещенный предмет, но не прикасаются к ученику.

Согласно этому же документу, на рабочем столе экзаменуемого помимо экзаменационных материалов могут находиться вода, шоколад, гелевая черная ручка и, например, линейка на математику или непрограммируемый калькулятор — на физику, химию и биологию.

Напомним, в 2025 году за шпаргалки и телефоны из аудиторий удалили 14 человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц.

Источник фото: magnific.com, автор- freepik

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : экзамен ЕГЭ досмотры

916
0
0
Первый фонтан запустили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 29 апреля запустили первый фонтан сезона-2026. Он находится рядом с Законодательным Собранием Новосибирской области. Остальные фонтаны города включат 1 мая. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

— Эта территория постепенно становится новой точкой притяжения в центре города. Здесь формируем Бугаков-парк – современное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил глава города.

Читать полностью

Приставы арестовали корову у фермера под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Судебные приставы арестовали корову у 40-летнего мужчины из-за долгов. На мужчину завели 27 исполнительных производств за неуплату штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма штрафов — 49 800 рублей, а исполнительский сбор — 36 000 рублей. Кроме того, у мужчины есть долг по кредиту в 350 000 рублей и налоговый долг в 68 600 рублей.

— Ранее гражданин предпринял попытку погасить часть долга, внеся 60 000 рублей на депозитный счет службы судебных приставов. Однако после этого он прекратил выполнять свои финансовые обязательства. В ходе выезда по адресу проживания неплательщика судебный пристав-исполнитель провел проверку его имущественного положения. В доме не было обнаружено имущества, подлежащего аресту. Автомобиль у должника также отсутствует. Он объяснил, что продал его два года назад, но не снял с учета. Несмотря на это, на его имя продолжают поступать штрафы за нарушения ПДД, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Читать полностью

Уроженка Тогучина снялась в сериале

В новом криминальном боевике «Приговор» снялась Ангелина Пахомова. Актриса, родившаяся в Тогучине, воплотила на экране образ Лены, супруги следователя Вихрева, которого сыграл Григорий Верник. Ее персонаж является одним из немногих положительных героев в суровом мире сериала. Лена мечтает о семейном счастье и мирной жизни, но ее гнетет преданность мужа работе и его внутренние терзания

Сериал рассказывает о человеке, стремящемся порвать с криминальным прошлым и обрести новую жизнь. Этот проект, созданный ON Студией и Студией РоЕл, сначала появится на стриминговой платформе «КИОН» (входит в группу МТС), а затем будет показан на телеканале НТВ.

Читать полностью

Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

В ходе подготовки к плановому кесареву сечению у мамы Тимофея Аверченко случился анафилактический шок от введенного препарата.

— Нас с сыном спасли, но у малыша была тяжелая асфиксия, он долго лежал в реанимации и затем – в детском отделении областной больницы. Врачи выявили у него поражение головного мозга. Развивался сын с задержкой, голову начал держать только в пять месяцев. Мы наблюдались у невролога, периодически проходили реабилитацию по ОМС с положительным эффектом: в полтора года Тимофей начал садиться, в три – вставать у опоры, в шесть – ходить у опоры. Осенью прошлого года за свой счет прошли двухнедельный курс лечения в томском медцентре, после которого сын начал произносить звуки и тянуться к людям, улыбаться, стал более активным и общительным. Также Тимофей научился сидеть без поддержки, может стоять несколько секунд без опоры и даже самостоятельно сделать несколько шагов, — рассказывает мама Тимофея Наталья Аверченко.

Читать полностью

Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

Читать полностью

Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

Автор: Юлия Данилова

В рамках Недели международной науки и образования НГУЭУ посетила делегация Университета MANCOSA (Южно-Африканская Республика). В состав делегации вошли десять представителей академического сообщества — руководители образовательных программ, исследователи и менеджеры университета.

На заседаниях форума обсуждались изменения, происходящие в экономике и образовании, а также навыки, которые становятся ключевыми в новых условиях.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности