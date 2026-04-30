Организаторам ЕГЭ в Новосибирске запретили досматривать школьников

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в новых методических рекомендациях прописала строгий запрет на любые прикосновения к школьникам и их вещам при входе на экзамен. В документе сказано, что «не допускается досмотр участников экзаменов». Работники охраны и организаторы не имеют права обыскивать выпускников или проверять содержимое их рюкзаков руками. Теперь вся процедура проверки строится только на добровольном согласии.

— Организаторы вне аудитории и сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал металлоискателя, в помещение (место) для хранения личных вещей участников экзаменов или сопровождающему, — говорится в документе.

Если выпускник отказывается выполнить это требование, он просто не попадет на экзамен. В таких случаях члены государственной экзаменационной комиссии составляют акт о недопуске. Повторно сдать предмет в резервные дни такой ученик сможет только по специальному решению председателя комиссии.

При этом сами сотрудники охраны тоже находятся под контролем. В документе подчеркивается, что при настройке металлоискателей важно исключить ложные срабатывания, чтобы не создавать для школьников лишний стресс и не нарушать их права. Аналогичные правила действуют и для ручных металлоискателей: организаторы лишь указывают на зону, где скрыт запрещенный предмет, но не прикасаются к ученику.

Согласно этому же документу, на рабочем столе экзаменуемого помимо экзаменационных материалов могут находиться вода, шоколад, гелевая черная ручка и, например, линейка на математику или непрограммируемый калькулятор — на физику, химию и биологию.

Напомним, в 2025 году за шпаргалки и телефоны из аудиторий удалили 14 человек.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске траты семей на подготовку к ЕГЭ достигают 30 тысяч рублей в месяц.