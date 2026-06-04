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Финансы

Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

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В первом полугодии 2026 года вкладчики заработают на процентах 3,7 триллиона рублей

По прогнозам, к концу 2026 года общая сумма процентного дохода, полученного населением от срочных вкладов и накопительных счетов, достигнет 7 триллионов рублей. Такую оценку озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По предварительным подсчетам банка, лишь в первом полугодии 2026 года вкладчики заработают на процентах 3,7 триллиона рублей, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что, несмотря на колебания ключевой ставки, россияне продолжают придерживаться сберегательной модели поведения.

— Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато, – отметил он.

Участники финансового рынка наблюдают неизменный интерес со стороны розничных клиентов к консервативным, безрисковым финансовым инструментам. Число активных вкладчиков превышает 11 миллионов человек. Согласно внутренней статистике банка, каждый третий гражданин придерживается стратегии накопления. Ожидается, что в общем объеме прогнозируемых выплат в 7 триллионов рублей на долю банка придется порядка 1,3 триллиона рублей. Средний размер депозита в портфеле организации составляет свыше 550 тысяч рублей, а средняя сумма на накопительном счете – более 137 тысяч рублей. Примерно 15% граждан диверсифицируют свои сбережения, одновременно используя как срочные вклады, так и накопительные счета. К концу текущего года банк прогнозирует увеличение своего сберегательного портфеля примерно на 12%.

Тенденция к накоплению подтверждается и результатами социологических исследований. Проведенный ранее опрос выявил прямую зависимость между наличием финансовой «подушки безопасности» и уровнем психологического комфорта. Так, 73% респондентов отметили, что наличие сбережений способствует их эмоциональной стабильности, а 64% считают отсутствие долгов важным фактором спокойствия. Только 3% участников опроса заявили, что их финансовое положение никак не влияет на их ментальное здоровье.

Фото: magnific.com /Автор: jcomp

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика финансы ПМЭФ ВТБ

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Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Рынок личных трансграничных денежных переводов претерпевает глубокие изменения. Несмотря на имеющиеся препятствия и недочеты в инфраструктуре, объемы таких операций не только увеличиваются, но и демонстрируют многократный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Цифры, о которых сообщают участники рынка, весьма показательны. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ представил данные, подтверждающие значительный интерес к международным переводам. С начала 2026 года клиенты ВТБ и Почта банка совершили в пять раз больше трансграничных операций, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма переведенных средств увеличилась вдвое и превысила 140 миллиардов рублей. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года объем рынка может удвоиться.

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Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Карасукском районе завершено расследование громкого дела о хищении денежных средств в местном отделении банка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней бывшей сотрудницы финансового учреждения.

Как выяснили следователи, служебное преступление совершалось на протяжении года — с октября 2024 по октябрь 2025 года. Используя служебное положение и доступ к банковским системам, женщина осуществляла незаконные переводы средств с клиентских счетов на подконтрольный ей счет.

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Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Российские путешественники всё активнее осваивают QR-платежи в поездках за рубеж, о чем свидетельствует внушительный оборот — 1,3 млрд рублей, зафиксированный банком ВТБ. Заметный рост популярности этой услуги, исчисляемый десятками раз за год, превратил ее в реальную альтернативу традиционным наличным расчетам для туристов.

С начала текущего года россияне совершили более 400 тысяч транзакций посредством QR-кода за пределами страны, что многократно превосходит показатели прошлого года. Согласно информации банка, большинство таких платежей совершаются при покупке продуктов питания в супермаркетах, а также при приобретении электроники и одежды. Средний чек по этим операциям составляет более 3000 рублей, уточнили представители кредитной организации.

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Российский рынок сбережений вырастет на 10% в 2026 году

По оценкам ВТБ, в 2026 году объём депозитов в российских банках увеличится на 10%, преодолев планку в 72 триллиона рублей. При этом сам банк намерен превзойти средние рыночные тенденции, нарастив свою базу средств до 13,6 триллиона рублей, что составит прирост в 12%. Данную информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время граждане России уже доверили банкам свыше 67,5 триллионов рублей в рамках различных сберегательных инструментов, продемонстрировав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что к окончанию первого полугодия 2026 года средства физических лиц, привлеченные банками, достигнут 68,7 триллионов рублей, причем основная доля, 65,3 триллиона рублей, придется на рублевые сбережения. Ожидается, что к концу 2026 года доля рублевых накоплений в общем объеме может достигнуть 95%.

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«Классика вдохновляет»: ВТБ представил на ПМЭФ арт-композицию с литературными гигантами

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ представил свой стенд в формате впечатляющей арт-композиции. Экспозиция представляет собой четыре массивные скульптуры известных русских писателей, облаченных в солнцезащитные очки. Вся конструкция, достигающая более 8 метров в высоту, выполнена в фирменном синем цвете банка и является частью новой имиджевой кампании под названием «Классика вдохновляет».

Среди героев композиции – Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой. По информации из пресс-службы банка, для создания этих фигур было задействовано свыше 5 тонн композитных материалов. Каждая скульптура, собранная как сложный инженерный проект, имеет вес более 500 килограммов. Отмечается, что длина носа Гоголя превосходит рост человека, а очки классиков оснащены стеклами диаметром 1,5 метра, изготовленными по индивидуальному заказу. Этот ироничный элемент призван обыграть обилие фотокамер и вспышек, присутствующих на форуме.

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Банки меняют индустрию туризма новыми сервисами

На российском рынке путешествий происходит трансформация потребительских предпочтений. Все больше россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои поездки, отказываясь от стандартных турпакетов. Анализ данных агрегаторов за 2025 год показывает, что более 65% авиабилетов, отелей и туров в России были проданы напрямую онлайн. Общая стоимость рынка онлайн-тревел достигла внушительной суммы в 1,2 триллиона рублей. В этот перспективный сегмент активно интегрируются банки, стремясь превратить свои финансовые приложения в универсальных помощников в организации досуга. Ярким примером такого развития стало анонсированное ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2026 внедрение генеративного ИИ-агента для путешествий.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что банк планирует представить рынку персонального тревел-ассистента, основанного на технологиях генеративного ИИ. Этот помощник будет анализировать историю покупок клиента, его программы лояльности и предпочтения относительно времени отдыха, чтобы предлагать индивидуально подобранные варианты авиаперелетов, проживания и туров. Сервис также будет доступен для пользователей Почта банка.

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