Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

По прогнозам, к концу 2026 года общая сумма процентного дохода, полученного населением от срочных вкладов и накопительных счетов, достигнет 7 триллионов рублей. Такую оценку озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По предварительным подсчетам банка, лишь в первом полугодии 2026 года вкладчики заработают на процентах 3,7 триллиона рублей, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что, несмотря на колебания ключевой ставки, россияне продолжают придерживаться сберегательной модели поведения.

— Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато, – отметил он.

Участники финансового рынка наблюдают неизменный интерес со стороны розничных клиентов к консервативным, безрисковым финансовым инструментам. Число активных вкладчиков превышает 11 миллионов человек. Согласно внутренней статистике банка, каждый третий гражданин придерживается стратегии накопления. Ожидается, что в общем объеме прогнозируемых выплат в 7 триллионов рублей на долю банка придется порядка 1,3 триллиона рублей. Средний размер депозита в портфеле организации составляет свыше 550 тысяч рублей, а средняя сумма на накопительном счете – более 137 тысяч рублей. Примерно 15% граждан диверсифицируют свои сбережения, одновременно используя как срочные вклады, так и накопительные счета. К концу текущего года банк прогнозирует увеличение своего сберегательного портфеля примерно на 12%.

Тенденция к накоплению подтверждается и результатами социологических исследований. Проведенный ранее опрос выявил прямую зависимость между наличием финансовой «подушки безопасности» и уровнем психологического комфорта. Так, 73% респондентов отметили, что наличие сбережений способствует их эмоциональной стабильности, а 64% считают отсутствие долгов важным фактором спокойствия. Только 3% участников опроса заявили, что их финансовое положение никак не влияет на их ментальное здоровье.