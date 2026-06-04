Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России

Билайн объявил о заключении стратегического партнёрства с ООО «Атлас» и продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT). Она соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке.

По соглашению с ООО «Атлас» Билайн берёт в долгосрочную аренду восточный участок, проходящий через Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Это существенно повысит надёжность и отказоустойчивость сети Билайна, создаст дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной инфраструктуры, снизит издержки при её модернизации и наращивании её пропускной способности. Это особенно важно ввиду старения магистральных оптоволоконных линий связи в России, в частности на отдалённых восточных территориях.

Новая высокоскоростная линия связи сформирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика, развития облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнёрских проектов, а также позволит удовлетворить растущие потребности по транзиту Европа — Азия с минимальными задержками, высокой доступностью и повышенной отказоустойчивостью.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«ПАО “Вымпелком” продолжает поступательно реализовать свою стратегию, одним из ключевых направлений которой является развитие партнёрств. Взаимодействие с ООО “Атлас” и участие в ключевом отраслевом проекте TEA NEXT через долгосрочную аренду новых волокон откроет для Билайна дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной сети, существенно повысит надёжность и отказоустойчивость каналов, а также сформирует технологическую основу для дальнейшего развития и роста.

Для Билайна это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая инвестиция в развитие собственной линии связи на восточном направлении и укрепление технологической независимости сети. Мы системно наращиваем ёмкость и устойчивость инфраструктуры, чтобы обеспечивать высокий уровень качества услуг и быть готовыми к растущим потребностям бизнеса, операторского сообщества и цифровой экономики в целом».

Александр Ратушный, генеральный директор ООО «Атлас»: