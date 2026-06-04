Андрей Безруков: В России будет два поколения, которые можно считать практически воюющими

Война горячая или ползучая

В следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, мы (Россия) будем находиться в войне. Об этом заявил профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Основные угрозы России во второй четверти XXI века».

— Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдёт в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими, — заявил Безруков.

«Лягушку варят на медленном огне»

Эксперт назвал ключевые угрозы, которые стоят перед страной. В частности, он отметил, что в России вертикальная система принятия решений, а различные министерства и ведомства не могут договориться между собой без высшего уровня.

— Противник попытается перегрузить систему комплексными атаками со всех направлений — идеологическими, физическими, военными — так, что она просто не сможет принимать адекватные решения, — пояснил Безруков.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас практически в любой регион страны может прилететь дрон по StarLink и упасть в точное место, что является угрозой критической инфраструктуре.

Кроме того, эксперт обратил внимание на угрозу биовойны.

— Лаборатории, которые были вокруг нас делали оружие будущего. … В данный момент технологии позволяют отдельному человеку, на отдельном оборудовании создать такие вещи, такие вирусы, которые уничтожат нас всех, — подчеркнул Андрей Безруков.

Кроме того, эксперт считает, что сегодня захватывать территории уже бесполезно, так как они перестали дорожать, поэтому идет война на измор.

— Стратегия Запада предельно проста: избежать ядерного столкновения, из которого Запад выйдет проигравшим. И поэтому нужно «лягушку варить на медленном огне». Потихонечку повышая градус эскалации. И они не остановятся, потому что отступать им некуда. Мы для них экзистенциальная угроза, — объяснил Безруков.

«Нам нужно научиться с этой войной жить»

Профессор МГИМО провел аналогию между сегодняшней эскалацией, а также ситуацией в первой половине XX века. Эксперт считает, что сейчас идет разрушение мировой системы, как это было во времена Первой мировой войны. Новые правила игры родятся после следующего столкновения, которое, скорее всего, произойдёт в Азии.

— Нам нужно научиться с этой войной жить. Нам нужно строить нашу государственную систему, экономику таким образом, чтобы она выполняла не только задачу развития, но и задачу обороны, — заявил Безруков.

По его словам, для этого необходимо предпринять ряд шагов:

Защитить критическую инфраструктуру — нефтехранилища, узлы связи, дата-центры. Их нужно размещать под землей, или прикрывать, как атомные станции.

— нефтехранилища, узлы связи, дата-центры. Их нужно размещать под землей, или прикрывать, как атомные станции. Перестроить систему управления . Речь идет о создании координационного органа на высшем уровне, который «создаст новую культуру принятия решений, доверия и служения».

. Речь идет о создании координационного органа на высшем уровне, который «создаст новую культуру принятия решений, доверия и служения». Создать систему мониторинга и предотвращения биотерроризма .

. Надо перестать быть хорошими.

— Мы очень хорошие для наших врагов, мы медленные, мы им позволяем очень много, они нас не боятся, потому что много-много красных линий, о которых мы говорили, так и остались на бумаге. У России есть огромный спектр возможностей без выхода на ядерную войну. Западная Европа зависит от привозного газа, а взрыв газовоза при правильной организации эквивалентен небольшому ядерному взрыву. Они должны это понимать. Им кто-то должен сказать об этом прямо, открыто. Они перестали бояться, — цитирует профессора сайт «Царьград».

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