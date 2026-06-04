Российский рынок сбережений вырастет на 10% в 2026 году

По оценкам ВТБ, в 2026 году объём депозитов в российских банках увеличится на 10%, преодолев планку в 72 триллиона рублей. При этом сам банк намерен превзойти средние рыночные тенденции, нарастив свою базу средств до 13,6 триллиона рублей, что составит прирост в 12%. Данную информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время граждане России уже доверили банкам свыше 67,5 триллионов рублей в рамках различных сберегательных инструментов, продемонстрировав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом. Прогнозируется, что к окончанию первого полугодия 2026 года средства физических лиц, привлеченные банками, достигнут 68,7 триллионов рублей, причем основная доля, 65,3 триллиона рублей, придется на рублевые сбережения. Ожидается, что к концу 2026 года доля рублевых накоплений в общем объеме может достигнуть 95%.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, рынок сбережений в текущем году продолжит расти, однако, темпы роста замедлятся в полтора раза по сравнению с 2025 годом. Это является закономерным следствием снижения ключевой ставки. Тем не менее даже при замедлении рост остается более существенным, чем в сегменте потребительского кредитования. Традиционные депозиты и накопительные счета по-прежнему служат основой финансовой стабильности для подавляющего большинства населения. Основной же тенденцией года является перераспределение средств, которое идет по двум основным направлениям. Первое – это инвестиции в долгосрочные инструменты с целью получения более высокой доходности на продолжительном временном отрезке. Второе направление – это кредитный рынок, где, однако, потенциал для роста еще не реализован в полной мере.