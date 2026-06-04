ПМЭФ-2026: Сбер и SkyGroup Development подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве председателем Сибирского Банка Сбера Дмитрием Солнцевым и вице-президентом наблюдательного совета SkyGroup Development Алексеем Шацких.
Соглашение предполагает развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Оно охватит высокотехнологичное банковское обслуживание, информационную и консультационную поддержку, а также повышение эффективности бизнес-процессов.
Партнёрство предусматривает поддержку девелоперских проектов и откроет новые возможности для сотрудников компании и партнёров экосистемы банка. В частности, будут предложены решения для гостиничного бизнеса, цифровые медицинские сервисы, услуги в области кибербезопасности и другие продукты.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Соглашение рассчитано на 10-летний срок и становится логичным продолжением нашего партнерства, направленного на развитие строительной отрасли».
Алексей Шацких, вице-президент наблюдательного совета группы компаний SkyGroup Development:
«Для нас это партнёрство — возможность усилить развитие проектов за счёт современных технологий, сильной экспертизы и новых сервисных решений. Сегодня девелопмент — это не только строительство, а создание полноценной среды для жизни, отдыха и сервиса. Уверены, что совместная работа позволит реализовывать ещё более качественные и масштабные проекты».