Цены на контрацептивы и противоаллергические препараты выросли в Новосибирске

В мае в в Новосибирске резко подорожали препараты для лечения глаз — сразу на 23,5%. На втором месте по динамике оказались противоинфекционные средства (+20%). Продажи контрацептивов увеличились на 12,5%, а антигистаминные препараты — на 10,6%.

Продажи препаратов для нервной системы сократились на 14%. В категории средств от простуды зафиксировано незначительное уменьшение объёмов продаж. Лекарства для эндокринной системы показали снижение на 2,3%, констатировали эксперты сервиса «Индекс Megapteka.ru».

В структуре продаж в мае лидировали эндокринные препараты (24%), на втором месте препараты для сердечно-сосудистой системы (19,5%), на третьем — средства для ЖКТ (15,6%).

Стоит отметить, что в сводная цена аптечной корзины в Новосибирске сократилась на 7% и достигла 6812 рублей. Эксперты сервиса констатировали, что к началу лета Новосибирск занял одно из лидирующих мест в рейтинге городов с наиболее доступными ценами на лекарства, наряду с Тверью и Самарой. Наиболее высокая стоимость аптечного набора зафиксирована в Мурманске, Сочи и Санкт-Петербурге.

В мае по всей стране аптечные продажи уменьшились на 2,2% в денежном выражении, в Новосибирске — на 1%. Наиболее значительное снижение зафиксировано в категории товаров для лечения простуды и гриппа: -16,6% в рублях и -17,4% в упаковках.

— Май стал месяцем снижения аптечных продаж на фоне окончательного завершения простудного сезона. Рынок удерживали эндокринные препараты, контрацептивы и средства для зрения, но падение в массовых категориях оказалось сильнее, — прокомментировала ситуацию эксперт-провизор Megapteka.ru Наталия Долгих.

Ранее редакция сообщала о том, что к цене кофе в Новосибирске добавится маркировка.