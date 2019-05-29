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Акция в Россельхозбанке: кредиты «Всем трудящимся» от 9,9% годовых

  • 29/05/2019, 11:34
Предложение действует до 30 июня 2019 года (включительно).

Акция в Россельхозбанке: кредиты «Всем трудящимся» от 9,9% годовыхНовосибирский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает своим клиентам принять участие в акции «Всем трудящимся» и оформить потребительский кредит по сниженной ставке – от 9,9% годовых. Предложение действует до 30 июня 2019 года (включительно).

Условия акция позволяют оформить потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года до 5 лет в размере до 750 тыс. рублей (для зарплатных клиентов банка – до 1,5 млн рублей).

При оформлении договора личного страхования жизни, здоровья и на случай потери работы процентная ставка по кредиту для клиентов банка с положительной кредитной историей составляет от 9,9% годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 11% годовых.

— Россельхозбанк постоянно улучшает условия потребительского кредитования в части как ценовых, так и неценовых характеристик. Так, благодаря расширению функционала онлайн-сервисов банка клиенты получили возможность оформить заявку на кредит и контролировать статус ее рассмотрения в интернет- и мобильном банке РСХБ. Так же в режиме онлайн возможно оформить частичное или полное досрочное погашение кредита. Мы ценим время клиентов и стремимся предложить максимально удобный и оперативный сервис, — отметил Станислав Тишуров, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк».

Подробная информация об условиях акции, порядке и сроках ее проведения – на сайте АО «Россельхозбанк», по тел. 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный) и во всех офисах банка в Новосибирске и Новосибирской области.

Фото: пресс-служба банка

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