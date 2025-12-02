Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми

Руководитель ВТБ Андрей Костин заявил об усилении соперничества со стороны новых финансовых организаций, учрежденных онлайн-платформами, но выразил уверенность в нахождении компромисса между ними и традиционными банками. Это заявление банкир сделал в интервью информационному агентству Reuters 1 декабря 2025 года, в преддверии инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Президент – председатель правления банка подчеркнул, что не возражает против скидок и программ лояльности. Он отметил уникальность ситуации в России, где онлайн-платформам разрешено создавать собственные банки, в отличие от стран, таких как США и Китай, где законодательство существенно ограничивает эту возможность. Несмотря на конкуренцию, Костин сохраняет спокойствие в отношении новых участников рынка, подчеркивая важность соблюдения принципа равных условий.

Одним из приемлемых решений в споре между классическими банками и банками маркетплейсов Костин видит в присвоении последним статуса системно значимых, при обслуживании более 40-50 миллионов клиентов.

— Представьте последствия краха такого банка для 50 миллионов вкладчиков. Здесь необходимы меры регулирования, — обосновал он свое предложение.

В отношении сотрудничества банк демонстрировал и продолжает демонстрировать открытость к взаимодействию с маркетплейсами, однако, пока существуют разногласия в позициях, препятствующие созданию прочных партнерств.

В целом, Андрей Костин выразил оптимизм относительно перспектив развития платформенной экономики, хотя признался, что предпочитает покупать некоторые товары традиционным способом.