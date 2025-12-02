Новосибирский эксперт рассказал, стоит ли ехать отдыхать в Таиланд после наводнения

На прошлой неделе Таиланд накрыло мощное наводнение. Вода затопила многие районы страны. Так, гости отеля New Season Square на юге Таиланда оказались заблокированы. Первый этаж здания полностью ушел под воду, и они не могли эвакуироваться более четырех суток. Среди более чем 50 человек, оказавшихся в ловушке, был российский турист из Новосибирска, Евгений.

— Юг Таиланда затоплен со вчерашнего дня, — уровень воды в городе Хатъяй достигает первых этажей. Местные власти с вечера эвакуируют местных жителей, но спасателей и техники не хватает. Вывозить людей помогают тайские военные, — писал новосибирец в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день ситуация в Таиланде стабилизировалась. Житель Новосибирска, который провел почти неделю в затопленной гостинице города Хатъяй провинции Сонгкхла, был эвакуирован из зоны наводнения.

По мнению эксперта агентства «1001 ТУР Новосибирск», Таиланд по-прежнему можно рассматривать как место для отдыха.

— На Пхукете нет никаких проблем, как делятся наши партнеры от принимающей стороны и туристы. В Паттайе солнечно и чистые пляжи, обстановка спокойная. Также и на острове Самуи — переменная облачность не мешает наслаждаться морем и пляжем. Ветра сильного нет, погода замечательная, — пояснили в «1001 ТУР Новосибирск» изданию Om1 Новосибирск.

В турагентстве уточнили, что список сезонных направлений, подходящих для отдыха вместо Таиланда, остается в силе. Среди них — остров Фукуок во Вьетнаме, ГОА в Индии и Шри-Ланка.

