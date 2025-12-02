Рекламодателям

Андрей Костин сообщил о планах ВТБ по выплате дивидендов за 2025 год

  • 02/12/2025, 11:25
Андрей Костин сообщил о планах ВТБ по выплате дивидендов за 2025 год
По прогнозам банка, чистая прибыль на этот год составит около 500 миллиардов рублей

ВТБ намеревается произвести выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году. В интервью информационному агентству Reuters, данном в преддверии инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», глава ВТБ Андрей Костин заявил, что их размер может колебаться от 25 до 50 процентов от чистого дохода, полученного в текущем году. Окончательная величина будет зависеть от потребности банка в капитале.

Костин подчеркнул, что пока сложно сказать, будет ли это 50% или немного меньше, но выплаты будут произведены. При этом руководитель банка отметил, что точная сумма не определена и находится на стадии расчетов, которые будут произведены, чтобы определить потребность в капитале, но выплатят не менее четверти чистой прибыли.

По его мнению, доходность дивидендов должна быть конкурентоспособной по сравнению с процентными ставками по банковским вкладам.

Андрей Костин пояснил, что в настоящее время рост стоимости акций сдерживается геополитической обстановкой. Рынок будет демонстрировать волатильность, реагируя на ежедневные новости. Поэтому ставка делается на повышение привлекательности акций за счет дивидендной доходности.

По прогнозам банка, чистая прибыль по результатам 2025 года составит около 500 миллиардов рублей.

Фото с сайта vtb.ru

627

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Костин Дивиденды ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирский эксперт рассказал, стоит ли ехать отдыхать в Таиланд после наводнения
2/12/25 12:00
Туризм
Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
2/12/25 11:55
Финансы
Сергей Никулин: И население, и бизнес предпочитают формировать сбережения
2/12/25 11:40
Финансы
Андрей Костин сообщил о планах ВТБ по выплате дивидендов за 2025 год
2/12/25 11:25
Финансы
Билеты в поездах дальнего следования подорожали на 11,4%
2/12/25 11:00
Бизнес Общество Транспорт
В Новосибирске заработали три городских катка
2/12/25 10:00
Общество
«И на VPN особо надеяться не стоит»: в Новосибирске IT-эксперт назвал блокировку WhatsApp неизбежной
2/12/25 9:00
Власть Общество Телекоммуникации
Айрат Тухватуллин возглавил Новосибирский театр оперы и балета
2/12/25 8:30
Культура Отставки и назначения
В Новосибирске проходит выставка, обустроенная по драматургии сна
1/12/25 19:00
Город История Культура Общество
Крупные отечественные банки повышают ставки по вкладам
1/12/25 18:15
Финансы
Доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая
1/12/25 18:00
Бизнес Власть
Рынок кредитования: как вырастет розничный сегмент в 2026 году
1/12/25 17:40
Финансы
Уголовное дело возбудили после взрыва на бердском заводе (видео)
1/12/25 17:30
Бизнес Право&Порядок Промышленность
В Новосибирском театре оперы и балета ожидается смена гендиректора
1/12/25 17:00
Культура Отставки и назначения
Эксперты ожидают значительный рост рынка ипотеки в следующем году
1/12/25 16:45
Финансы
Билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает
1/12/25 16:00
Город Общество
Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по использованию нейросетей
1/12/25 15:55
Технологии
Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта
1/12/25 15:10
Финансы
На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф
1/12/25 15:00
Город Общество Транспорт
Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников
1/12/25 14:30
Бизнес Общество
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять