Андрей Костин сообщил о планах ВТБ по выплате дивидендов за 2025 год

ВТБ намеревается произвести выплаты дивидендов по результатам работы в 2025 году. В интервью информационному агентству Reuters, данном в преддверии инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», глава ВТБ Андрей Костин заявил, что их размер может колебаться от 25 до 50 процентов от чистого дохода, полученного в текущем году. Окончательная величина будет зависеть от потребности банка в капитале.

Костин подчеркнул, что пока сложно сказать, будет ли это 50% или немного меньше, но выплаты будут произведены. При этом руководитель банка отметил, что точная сумма не определена и находится на стадии расчетов, которые будут произведены, чтобы определить потребность в капитале, но выплатят не менее четверти чистой прибыли.

По его мнению, доходность дивидендов должна быть конкурентоспособной по сравнению с процентными ставками по банковским вкладам.

Андрей Костин пояснил, что в настоящее время рост стоимости акций сдерживается геополитической обстановкой. Рынок будет демонстрировать волатильность, реагируя на ежедневные новости. Поэтому ставка делается на повышение привлекательности акций за счет дивидендной доходности.

По прогнозам банка, чистая прибыль по результатам 2025 года составит около 500 миллиардов рублей.