Билеты в поездах дальнего следования подорожали на 11,4%

В России проведена индексация железнодорожных тарифов на перевозку грузов и пассажиров, говорится в распоряжении правительства РФ. Как и годом ранее, изменения вступили в силу с 1 декабря.
Документ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте — в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Они выросли на 11,4%.
Стоимость билетов в вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тоже стали дороже. Эти тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, но повышение цен соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте. Выросла и стоимость постельного белья в этих вагонах.
Увеличились и тарифы на грузовые перевозки, их рост составил 10%. При этом сохранено действие коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава на постоянной основе.
По данным Западно-Сибирской железной дороги, за 10 месяцев 2025 года на инфраструктуре ЗСЖД перевезено 37,8 млн пассажиров, в том числе 3,9 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования.
Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – октябре 2025 года составил 4,7 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 3161 млн пасс-км
Ранее редакция сообщала, что тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru