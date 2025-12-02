Билеты в поездах дальнего следования подорожали на 11,4%

В России проведена индексация железнодорожных тарифов на перевозку грузов и пассажиров, говорится в распоряжении правительства РФ. Как и годом ранее, изменения вступили в силу с 1 декабря.

Документ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте — в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Они выросли на 11,4%.

Стоимость билетов в вагонах купе, СВ и люкс, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов тоже стали дороже. Эти тарифы определяются перевозчиками самостоятельно, но повышение цен соответствует уровню индексации в регулируемом государством сегменте. Выросла и стоимость постельного белья в этих вагонах.

Увеличились и тарифы на грузовые перевозки, их рост составил 10%. При этом сохранено действие коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава на постоянной основе.

По данным Западно-Сибирской железной дороги, за 10 месяцев 2025 года на инфраструктуре ЗСЖД перевезено 37,8 млн пассажиров, в том числе 3,9 млн пассажиров воспользовались поездами дальнего следования.

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – октябре 2025 года составил 4,7 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании — 3161 млн пасс-км

Ранее редакция сообщала, что тысячи жителей Новосибирска будут встречать Новый год в поезде или в самолете.