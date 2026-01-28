Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

В расширенном совещании коллегии министерства труда и соцразвития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников.

Глава региона дал высокую оценку работе органов социальной поддержки в области в 2025 году.

По его словам, в создании системы поддержки участников СВО и их родственников органы соцподдержки преуспели. Важно не только количество мероприятий, но и выстроенное взаимодействие между ведомствами, а также стремление решать как системные, так и личные проблемы. Это касается всех уровней власти и организаций, отметил губернатор.

Травников подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения взаимодействия между ведомствами, обмена информацией и информирования граждан о доступных мерах поддержки. Он также призвал распространять успешный опыт реализации социальных программ, особенно в сфере защиты детства и семейного благополучия. Особое внимание было уделено поиску новых решений для преодоления демографических проблем.

Министр труда и соцразвития Елена Бахарева представила доклад об «Инфраструктуре социального благополучия».

Министерство реализует 202 государственных полномочия и предоставляет 74 услуги гражданам. Социальные услуги получают 174 тысячи человек, более 5 тысяч проживают в стационарных учреждениях, свыше 21 тысячи получают обслуживание на дому.

В 2025 году на эти цели было направлено 65,5 млрд рублей. В 2026 году финансирование увеличится на 5 млрд рублей.

В Новосибирской области действует эффективная система поддержки участников СВО и их семей, что было отмечено на федеральном уровне.

Предоставляются 72 региональные меры поддержки, в основном финансового характера.

В 2025 году акцент был сделан на адресности помощи, в том числе за счет цифровых решений.

Область участвовала в пилотных проектах по цифровизации поддержки участников СВО. Регион первым реализовал проект по проактивному предоставлению мер поддержки, что было распространено на другие регионы. В 2026 году планируется внедрение еще трех услуг.

Приоритетом в 2026 году станет адаптация ветеранов СВО к мирной жизни, в частности, их трудоустройство.

Будут формироваться индивидуальные карьерные маршруты, организовано сопровождение и переобучение.

Для участников СВО введен отдельный вид социального контракта для предпринимательской деятельности, независимо от среднедушевого дохода.