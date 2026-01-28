Поиск здесь...
Андрей Травников обозначил задачи социального развития региона в 2026 году

Дата:

Также глава Новосибирской области высоко оценил работу органов социальной поддержки

В расширенном совещании коллегии министерства труда и соцразвития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников.

Глава региона дал высокую оценку работе органов социальной поддержки в области в 2025 году.

По его словам, в создании системы поддержки участников СВО и их родственников органы соцподдержки преуспели. Важно не только количество мероприятий, но и выстроенное взаимодействие между ведомствами, а также стремление решать как системные, так и личные проблемы. Это касается всех уровней власти и организаций, отметил губернатор.

Травников подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения взаимодействия между ведомствами, обмена информацией и информирования граждан о доступных мерах поддержки. Он также призвал распространять успешный опыт реализации социальных программ, особенно в сфере защиты детства и семейного благополучия. Особое внимание было уделено поиску новых решений для преодоления демографических проблем.

Министр труда и соцразвития Елена Бахарева представила доклад об «Инфраструктуре социального благополучия».

Министерство реализует 202 государственных полномочия и предоставляет 74 услуги гражданам. Социальные услуги получают 174 тысячи человек, более 5 тысяч проживают в стационарных учреждениях, свыше 21 тысячи получают обслуживание на дому.

В 2025 году на эти цели было направлено 65,5 млрд рублей. В 2026 году финансирование увеличится на 5 млрд рублей.

В Новосибирской области действует эффективная система поддержки участников СВО и их семей, что было отмечено на федеральном уровне.

Предоставляются 72 региональные меры поддержки, в основном финансового характера.

В 2025 году акцент был сделан на адресности помощи, в том числе за счет цифровых решений.

Область участвовала в пилотных проектах по цифровизации поддержки участников СВО. Регион первым реализовал проект по проактивному предоставлению мер поддержки, что было распространено на другие регионы. В 2026 году планируется внедрение еще трех услуг.

Приоритетом в 2026 году станет адаптация ветеранов СВО к мирной жизни, в частности, их трудоустройство.

Будут формироваться индивидуальные карьерные маршруты, организовано сопровождение и переобучение.

Для участников СВО введен отдельный вид социального контракта для предпринимательской деятельности, независимо от среднедушевого дохода.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Переплачивают до 500 тысяч: около 60% новосибирцев пользуются услугами «чёрных» ритуальных агентов

Автор: Артем Рязанов

Когда в семье случается трагедия, родственники усопшего нередко сталкиваются не только с болью утраты, но и с циничным обманом. Недобросовестные сотрудники ритуальных служб активно пользуются тяжёлым эмоциональным состоянием людей, навязывая платные услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно.

Согласно статье 8 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», каждому умершему полагается бесплатное место на кладбище и погребение. Но агенты убеждают родственников, что за участок нужно заплатить от 50 до 500 тысяч рублей. Также предлагают дополнительные платные услуги: установку оград, оформление документов с «резервом», транспортировку тела.

Читать полностью

Два научных института СО РАН предлагают объединить

Автор: Юлия Данилова

Разговоры об объединении Института гидродинамики СО РАН и Института теплофизики СО РАН ведутся. Эту информацию на пресс-конференции подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. По его словам, на сегодняшний день уже есть голосование учёных советов институтов, которые согласны на объединение.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — подчеркнул Пармон.

Читать полностью

Проект ГПНТБ Новосибирска проходит финансовую оценку в Минэкономразвития России

Автор: Юлия Данилова

Предпроект развития Государственной научно-технической публичной библиотеки  (ГПНТБ) в Новосибирске анализируется Минэкономразвития России с точки зрения финансов. Об этом сообщил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон.

— В проекте Академгородок 2.0 подготовлено расширение инфраструктуры Государственной научно-технической публичной библиотеки. Там будет сложная конфигурация. Один корпус будет расположен за фронтальным корпусом. Кроме того, там будут создаваться дополнительные хранилища, которых уже не хватает. Предполагается, что будет развиваться современная цифровая техника, — пояснил Пармон.

Читать полностью

Госдума обязывает операторов по запросу ФСБ отключать связь при атаке БПЛА

Автор: Артем Рязанов

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ в связи с угрозами безопасности. Правительство России внесло этот документ на рассмотрение парламента в ноябре 2025 года.

Предлагается внести изменения в закон «О связи». Новые нормы освободят операторов от ответственности за перебои со связью, если отключения будут связаны с запросами ФСБ. Законопроект также обяжет операторов отключать связь по запросам ФСБ для защиты граждан в случае угрозы безопасности.

Читать полностью

В Центробанке сообщили насколько подорожали полисы ОСАГО в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После повышения территориального коэффициента по ОСАГО вдвое средняя цена полиса в Новосибирске составила 11,2 тысяч рублей. Это на 41% больше, чем до индексации. Речь идет об обычных водителях, которые сами владеют машиной и используют ее только в личных целях, пояснили в Сибирском ГУ Банка России. При этом для аккуратных и опытных водителей с КБМ меньше 1, полис ОСАГО подорожал на 27,4%: до 8,4 тысяч рублей.

— Те, кто виноваты в ДТП, практикуют опасное вождение, имеют большое число штрафов за серьёзные нарушения ПДД — справедливо платят за ОСАГО больше. Для них стоимость полиса после расширения тарифного коридора и повышения коэффициента территории будет ощутимо выше, — подчеркнул заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Читать полностью

Почти 240 иностранцев получили разрешение на проживание и учебу в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

За 12 месяцев 2025 года в ГУ МВД по Новосибирской области обратился 251 иностранный гражданин с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание для получения образования. 237 из них получили одобрение, отметили в ведомстве.

В списке заявителей, которые будут обучаться или уже обучаются в образовательных учреждениях города,  есть граждане стран дальнего зарубежья, таких как: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Камерун, Китай, Мали, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Соединённые Штаты Америки, Того, Туркменистан, Шри-Ланка, Эквадор.

Читать полностью
