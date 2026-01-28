Поиск здесь...
Два научных института СО РАН предлагают объединить

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это реформирование уже одобрено научными советами

Разговоры об объединении Института гидродинамики СО РАН и Института теплофизики СО РАН ведутся. Эту информацию на пресс-конференции подтвердил председатель Сибирского отделения Российской академии Наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон. По его словам, на сегодняшний день уже есть голосование учёных советов институтов, которые согласны на объединение.

— Произойдёт ли это либо нет — покажет ближайшее будущее. С одной стороны, прагматически — это нормально. Исторически и политически — есть проблемы, потому что Институт гидродинамики — первый институт, который был создан непосредственно академиком Михаилом Лаврентьевым. Он везде идёт как лицо Академгородка. Будущее покажет, — подчеркнул Пармон.

Институт гидродинамики СО РАН создан в 1957 году для усиления научных исследований в области физико-технических, естественных наук и быстрейшего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока. Михаил Лаврентьев возглавлял его до 1976 года. В настоящее время в Институте работают 3 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 60 докторов и 75 кандидатов наук. Основные направления научной деятельности института: математические проблемы механики сплошных сред; физика и механика высокоэнергетических процессов; механика жидкостей и газов; механика деформируемого твердого тела. И.о. директора является доктор физико-математических наук Евгений Рудой.

Институт теплофизики СО РАН создан в 1964 году. Является одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики. С 2017 года институтом руководит академик РАН Дмитрий Маркович.

Ранее редакция сообщала о том, что на Михайлов день Академгородку Новосибирска подарили фильм о его основателе

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Наука

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Михаил Лаврентьев Институты СО РАН

