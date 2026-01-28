Новосибирский психолог объяснила, почему подростки используют слова «пепе» и «шнейне»

В 2026 году в русскоязычном интернете появились новые слова, которые подростки активно используют: «пепе», «шнейне», «фа», «ватафа». Автор этих выражений — российский рэпер Ганвест (настоящее имя — Руслан Гоминов), который сменил стиль и имидж. В конце 2025 года он предстал в образе эпатажного рокера и начал использовать эти слова. Фразы быстро распространились среди молодёжи, став популярными. Сегодня аудитория Ганвеста превышает два миллиона человек.

Психолог Юлия Перепёлкина объяснила, что подростки используют такие слова, чтобы показать свою принадлежность к определённой группе. Это своего рода «пароль», который помогает им отличить «своих» от «чужих» в обществе.

— В подростковом возрасте особенно остро стоит потребность быть принятым коллективом. Это естественный этап социализации. Сленг, непонятный взрослым, позволяет молодым людям подчеркнуть свою автономию и усилить чувство собственной значимости, — объясняет специалист изданию ГОРСАЙТ.

Такие фразы придают речи новизну и юмор, ярко выражая эмоции там, где обычные слова кажутся скучными или неуместными. Слова быстро распространяются, особенно если их использует популярный музыкант или блогер. В таких случаях новый сленг становится культурным кодом, который показывает принадлежность к определённому сообществу.

Психолог отметила, что использование сленга — важный этап в формировании личности и поиске ответа на вопрос: «Кто я?» Это похоже на выбор стиля одежды или музыкальных вкусов. Однако для большинства подростков этот этап временный: с возрастом речь становится более разнообразной, а сленг либо исчезает, либо уступает место более зрелому стилю общения.

Если ребёнок начинает редко пользоваться обычной речью и теряет способность ясно выражать свои мысли за пределами круга друзей — например, в школе или дома, — это может стать поводом для тревоги.

— Сленг иногда используют для исключения и травли: непонятные слова становятся барьером для входа в группу и инструментом, чтобы высмеять тех, кто „не в теме“. Если через такой язык унижают других или сам подросток становится жертвой насмешек, это уже серьёзный стресс, который может повлиять на эмоциональное состояние, — предупреждает Юлия Перепёлкина.

Психолог советует: не стоит строго запрещать сленг. Исследования показывают, что такие слова почти не влияют на развитие основной речи. Они существуют параллельно, как отдельный стиль общения. Важно помочь подростку понять, что стиль общения должен меняться в зависимости от ситуации: с друзьями, в учебе или на работе. Это умение адаптироваться снизит риски и укрепит коммуникационные навыки в будущем.

