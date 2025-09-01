Андрей Травников поздравил школьников и студентов с Днём знаний

Глава региона подчеркнул, что для школьников и педагогов школы № 32 нынешнее первое сентября – особенный, вдвойне радостный день:

— Сегодня ребята вернулись за парты в двух обновленных корпусах – и корпус для младших классов, и основной корпус были капитально отремонтированы благодаря реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Оба здания были значительно модернизированы, это не просто косметический ремонт, школа стала гораздо более удобной и комфортной, появились дополнительные функциональные пространства. Здание начальной школы практически обрело новую жизнь. Мы договорились с коллегами из мэрии Новосибирска, что в следующем году будет обновлен фасад главного корпуса школы. И это только один из множества примеров масштабной работы, проводимой в регионе – капитальный ремонт затронул 38 школ региона, причем на 29 объектах работы уже завершены – они полностью готовы к новому учебному году. В оставшихся девяти школах ремонтные работы, в соответствии с графиком, будут завершены в ближайшие месяцы. Часто капитальный ремонт школ позволяет не только улучшить условия для обучения, но и создать дополнительные места. Еще одним инструментом для создания новых мест для общего и дополнительного образования является работа, проводимая мэрией Новосибирска при поддержке регионального правительства по переоборудованию невостребованных помещений и оснащению их необходимым оборудованием, — отметил губернатор.

В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, интегрированных в федеральный проект «Всё лучшее детям», входящий в национальный проект «Молодёжь и дети», в 2024-2025 годах проводился капитальный ремонт здания СОШ № 32. С начала учебного года образовательный процесс возобновлен в обычном режиме. В настоящее время ведутся работы по обновлению фасада двухэтажной части здания, отмостки и крылец. Завершено асфальтирование подъездных путей.

Студентов и преподавателей колледжа имени Аскольда Мурова губернатор поздравил с приближающимся 80-летним юбилеем:

— Я уверен, что этот учебный год станет еще одной яркой страницей в истории этого замечательного учебного заведения. Колледж, ранее известный как музыкальное училище, был основан в 1945 году на базе уникального коллектива, который был обогащен мастерством талантливых исполнителей и коллективов из Ленинграда, работавших здесь в то время. Это оказало значительное влияние на дальнейшее развитие колледжа, это знаковое, престижное учебное заведение, чей профессионализм высоко ценят именитые мастера, посещающие его. Училище обладает не только мощным образовательным потенциалом, но и хорошим мастерством и выдающимися выпускниками. Колледж хорошо известен во всех уголках Новосибирской области, он опирается на богатые традиции народного исполнительского искусства. Сибирское искусство постоянно развивается, открывает новые имена и возможности. И я уверен, что как мы сегодня гордимся выпускниками и основателями этого прекрасного учебного заведения, так и в будущем будем гордиться многими молодыми людьми, которые сегодня осваивают здесь основы исполнительского искусства, — подчеркнул Андрей Травников.

В настоящее время в колледже имени Мурова обучается более 350 студентов, в том числе из разных регионов России, от Урала до Дальнего Востока, а также 85 учащихся отделения дополнительного образования детей. Студенты активно участвуют в концертно-исполнительской деятельности.