Владелец АЗС высказался о возможных перебоях с бензином в Новосибирске

В августе 2025 года в России наблюдались перебои с бензином в нескольких регионах. Дефицит был локальным, фиксировался в отдельных населенных пунктах Забайкальского края, Приморского края, Сахалинской области, Запорожской области, Крыма. В ряде муниципалитетов были введены ограничения на продажу топлива. В Новосибирской области в настоящий момент ситуация стабильная. При этом участники рынка говорят, что ни один регион от перебоев не застрахован.

— Пока проблем с бензином нет. Но как будет дальше, неизвестно. Вроде бы регуляторы что-то предпринимают. Будем надеяться, что эти решения сработают. Но стопроцентной гарантии, конечно, дать нельзя. Продление эмбраго на экспорт бензина, означает, что продукт останется внутри страны. Соответственно, может быть, не будет дефицита у нас и в других регионах. Еще одна важная задача сейчас — это рентабельность. Пока ее нет, — сообщил Infopro54 совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев.

Говоря о причинах текущих перебоев с поставками бензина и ощутимым ростом цен в некоторых регионах, эксперты называют несколько факторов. Среди них плановые ремонты НПЗ, определенные проблемы с логистикой, сезонный рост спроса, связанный с уборочной.

Ранее редакция рассказывала о росте цен на бензин АИ-98.