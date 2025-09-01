Повторный тендер на благоустройство парка «Каменка» объявили в Новосибирске

Дирекция городских парков снова объявила конкурс на благоустройство зеленой зоны вдоль реки Каменки. Первая попытка оказалась неудачной: ни один участник не подал заявку. Об этом говорится в документах тендера в Единой информационной системе закупок.

Максимальная сумма контракта — 56,37 млн рублей. Работы нужно завершить к 1 сентября 2026 года. Заявки принимают до 8 сентября 2025 года.

Согласно документации, подрядчик должен завершить благоустройство зеленой зоны. Это включает создание проездов, тротуаров, дорожек, площадок, эко-тропы, установку столов, лавочек, беседки «Мельница» и других элементов. Сроки контракта остались прежними — до 1 сентября 2026 года.

Парк «Каменка» планировали открыть два года назад. Его концепция предполагала динамичность: облик парка должен был меняться в зависимости от уровня воды в реке. Здесь хотели высадить особые растения, сделать «парящие» дорожки и установить оригинальные скульптуры. Однако работы затянулись из-за природных сложностей и претензий к предыдущему подрядчику.

