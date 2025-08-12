Антимонопольщики выиграли суд по тарифам на парковку в Толмачево

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск оператора парковок аэропорта Толмачево. Компания пыталась оспорить предписание антимонопольной службы о снижении тарифов. В прошлом году Новосибирское УФАС потребовало от ООО «Новапорт Трейдинг» изменить правила парковки у аэровокзала, чтобы устранить нарушение Закона «О защите конкуренции». В частности, оператора обязали отменить плату за первые минуты при повторном въезде на парковку.
Компания проигнорировала предписание ведомства, за что была оштрафована на 650 тысяч рублей. Представители организации не согласились с решением и решили оспорить его в суде.
Поводом для вмешательства ФАС стало изменение правил парковки в аэропорту, которые в августе 2023 года приняло «Новапорт Трейдинг». По решению оператора, водителям отводилось всего 15 бесплатных минут с момента заезда на парковку.
Компания также отменила бесплатные минуты при повторном заезде на парковку, если прошло меньше двух часов с первого посещения. В результате, при повторном заезде с водителя сразу списывалось 100 рублей за первые 15 минут.
Решение суда пока не вступило в силу, проигравшая сторона может его обжаловать в вышестоящей инстанции
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в полтора раза увеличится количество платных парковок. Все они появятся на центральных улицах города.
