Новая программа замены лифтов запускается в Новосибирске

В Новосибирске планируют обновить почти пять десятков лифтов. Модернизация будет проходить в рамках новой программы, на которую будет направлено 70 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков.

— В рамках программы из городского и областного бюджета предусмотрено софинансирование по 25%. Из бюджета города мы направим 17 млн рублей, от области — 57,1 млн, — добавил чиновник.

По его словам, сейчас выбраны 18 многоквартирных домов, где запланирована замена 45 единиц лифтового оборудования на сумму 25,8 млн рублей. Окончательный список будет утвержден в сентябре.

При этом Зайков напомнил, что с 2026 года программа модернизации лифтов меняется и будет проходить в рамках капитального ремонта.

— С 2016 по 2024 годы в Новосибирске заменено более 1000 лифтов в 337 домах. Ситуация у нас достаточно стабильная, по сравнению с другими городами округа. Стараемся идти в графике, — заявил глава департамента.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев призвал «не доводить ситуацию в лифтовом хозяйстве города до аховой», а также участвовать во всех областных и федеральных программах, которые дают такую возможность.

— У нас есть лифты, которые служат достаточно долго и это вопрос безопасности горожан, — подчеркнул он.

Напомним, в региональный закон о капремонте № 360 предложено внести изменения. Корректировки были рассмотрены на сессии депутатов седьмого созыва, которая прошла в июле. В частности, МинЖКХ предлагает ввести в регионе дифференцированные минимальные тарифы на капремонт для домов с лифтами. Сейчас минимальные дифференцированные тарифы для домов с лифтовым оборудованием действуют уже в пяти регионах Сибири. В среднем они в 1.5 раза выше, чем обычные минимальные.

В 2023 году, по данным депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко, региональный оператор заменил в области 34 лифта в 15 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 86,8 млн руб. В 2024 году планировалось заменить еще 86 лифтов в 29 МКД на сумму — 258 млн руб. В 2024-2025 годах истекает назначенный срок службы 186 лифтов, что составляет 1,52% от общего количества лифтов многоквартирных домов в регионе. По данным фонда модернизации ЖКХ, в 2025 году в регионе планируется заменить 66 лифтов.

— Напомним, что в 2024 году работы по ремонту, замене, модернизации лифтов в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выполнены в полном объеме. За счет средств, накопленных на счете Фонда модернизации ЖКХ региона заменили 58 лифтов, еще 35 — на средства собственников на спецсчетах, которым была оказана поддержка из областного бюджета, — отмечали в фонде.

Ранее редакция сообщала о том, что срок службы лифтов, подлежащих замене, могут увеличить на пять лет. До 2029 года в регионе нужно заменить 1149 лифтов на сумму три миллиарда рублей.