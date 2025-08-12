В Промышленно-логистическом парке Новосибирска снова сменился директор

Руководителем «УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области»» (ПЛП) назначен Александр Петров. Ранее он занимал должность замглавы компании. В целом в УК ПЛП Петров работает с 2011 года, то есть практически с момента основания парка.

— За эти годы он принимал участия во всех проектах на ПЛП по строительству инфраструктурных объектов парка. Занимал должности главного энергетика, технического директора управляющей компании, а с 2021 года был первым заместителем гендиректора ПЛП Новосибирской области, — пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Напомним, до Александра Петрова около года должность руководителя «УК «Промышленно-логистического парка» занимал Андрей Колмаков. Он был назначен на эту должность в сентябре 2024 и сменил Александра Гоманова, который был задержан летом 2024 года. Колмаков ушел «по собственному желанию».

По данным сервиса Контур Фокус, учредителем «УК «Промышленно-логистический парк Новосибирской области» является АО «Корпорация развития Новосибирской области». Выручка компании в 2024 году составила 359,9 млн рублей (в 2023 году — 316 млн руб), чистый убыток — 57,3 млн (годом ранее 145 млн).

В сфере деятельности управляющей компании — строительство и последующая эксплуатация инженерной и транспортной инфраструктуры оказание услуг резидентам Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП). ПЛП — крупнейший и самый раскрученный промпарк региона.

Ранее редакция сообщала о том, что миллиардный контракт ПЛП планировал оценить отдел по борьбе с картелями в Новосибирске.