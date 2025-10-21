Заболеваемость гепатитом А в Новосибирске снизилась в пять раз

В Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года заболеваемость гепатитом А упала в 5,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, за это время было отобрано 189 проб питьевой воды, все результаты отрицательные.

Стоит отметить, что за первую половину 2024 года в регионе был зафиксировали 171 случай заражения вирусным гепатитом А. Для сравнения, в 2023 году было всего 85 случаев.

Самый громкий случай заболевания в 2025 году зафиксирован на прошлой неделе: в школе Ленинского района Новосибирска зарегистрирован случай гепатита А. Заболел ученик, приехавший в столицу с семьей из Средней Азии. Его госпитализировали, а класс закрыли на карантин.

Роспотребнадзор региона внимательно следит за эпидемиологической обстановкой.

— Самым надежным способом профилактики остается вакцинация. Особенно важно это для людей из групп риска, медицинских работников, сотрудников пищевой промышленности и тех, кто находится в контакте с больными. Не забывайте соблюдать простые правила гигиены: мойте руки, тщательно обрабатывайте продукты, пейте только кипяченую или бутилированную воду и купайтесь только в разрешенных местах, — отметили в ведомстве.

По данным ВОЗ, гепатит А — это воспалительное заболевание печени. Оно может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус передается от человека к человеку, а также через зараженную пищу и воду.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла третье место в РФ по заболеваемости гепатитом А.