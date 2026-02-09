Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Основная проблема — сбой в работе мобильного приложения

Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера: более 2000 жалоб за сутки поступило на сервис по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

По данным сервиса, за последний час больше всего жалоб поступило из следующих регионов: Сахалинская область (7%), Камчатский край (4%), Тюменская область (3%).

Основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи:

  • Сбой в работе мобильного приложения (53%);
  • Трудности с уведомлениями (16%);
  • Общий сбой (16%);
  • Неполадки на сайте (10%);
  • Проблемы с личным кабинетом (менее 1%).

Стоит отметить, что из Новосибирской области жалобы поступают довольно умеренно (час: 53, сутки: 862). 49% пользователей жалуются на Telegram. У большинства не проходят сообщения, файлы, виснет мобильный интернет.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирске IT-эксперт назвал блокировку WhatsApp неизбежной.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : сбои Telegram

Предыдущая статья
Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд
Следующая статья
Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Новосибирский музыкант рассказал про конкуренцию в мессенджере Telegram

Автор: Артем Рязанов

Конкуренция в Telegram, как и в любом бизнесе, может быть агрессивной и нечестной. Об этом рассказал новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев. По его словам, ранее его канал был одним из крупнейших музыкальных пабликов в Telegram с полумиллионной аудиторией. Мессенджер позволяет создавать и развивать каналы без ограничений. Владельцы крупных каналов могут делиться информацией и получать доход. В итоге проект рухнул из-за нечестной конкуренции.

— Канал «загрызли» конкуренты. Мне сначала писали с угрозами, требовали отдать канал за 100 тысяч рублей. Даже угрожали найти и сжечь мой дом. Когда я им отказал, начали делать накрутку в канале, и он попал в теневой бан. Т.е. паблик пропал из поиска, и люди перестали в него заходить. Охваты заметно упали, — рассказал новосибирец Om1 Новосибирск.

Читать полностью

На сбой в работе интернета пожаловались жители двух районов Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

23 июля жители Дзержинского и Калининского районов Новосибирска массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Максимальное количество жалоб зафиксировано в 13.00.

Согласно сервису, сбои коснулись большинства операторов связи города.

Читать полностью

Компании будут штрафовать за рекламу в незарегистрированных Telegram-каналах

Автор: Артем Рязанов

Рекламодателей будут штрафовать за размещение рекламы в незарегистрированных в Роскомндадзоре Telegram-каналах, которые собирают более 10 тысяч подписчиков. Аналогичная мера ответственности будет применяться и за репост таких каналов. Об этом сообщил Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, на встрече с участниками Высшей школы новых медиа.

По словам депутата, эта мера призвана уменьшить приток ресурсов в анонимный сектор и снизить количество получаемых им средств.

Читать полностью

О схемах мошенников по взлому аккаунтов в Telegram сообщили следователи Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области рассказали о схемах, которые используются для взлома аккаунтов жителей региона в мессенджере Telegram.

Мошенники используют разнообразные схемы: например, они могут отправить вам сообщение о том, что кто-то подарил вам премиум-подписку, которую нужно активировать. Или же вы можете неожиданно получить просьбу о помощи от родственников, попавших в беду.

Читать полностью

Мошенники похищают Telegram-аккаунты и вовлекают в обманные схемы детей

Похищать аккаунты пользователей мессенджера начали с помощью фейковых ссылок на голосование от знакомого контакта. Об этом рассказали в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что в мессенджере Telegram людям приходят сообщения от «старых знакомых», которые просят проголосовать за кого-либо. Но указанная ссылка ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

Читать полностью

В работе TikTok и Т-Банк в России произошел сбой

Автор: Артем Рязанов

Жители России сообщают о сбоях в работе мобильного приложения T-Банка и TikTok. По состоянию на 9 часов утра количество жалоб составляло 2087 (Т-Банк) и 2089 (TikTok). Согласно данным портала «Сбой.рф», количество жалоб о некорректной работе сервисов возрастало в период с 00:00 до 01:30 мск.

В большинстве случаев пользователи обращали внимание на сбой в работе как мобильного приложения, так и сайта, личного кабинета. Также были зафиксированы проблемы с работой приложения «Т-Инвестиции».

Читать полностью
