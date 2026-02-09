Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram из России сообщают о плохой работе мессенджера: более 2000 жалоб за сутки поступило на сервис по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
По данным сервиса, за последний час больше всего жалоб поступило из следующих регионов: Сахалинская область (7%), Камчатский край (4%), Тюменская область (3%).
Основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи:
- Сбой в работе мобильного приложения (53%);
- Трудности с уведомлениями (16%);
- Общий сбой (16%);
- Неполадки на сайте (10%);
- Проблемы с личным кабинетом (менее 1%).
Стоит отметить, что из Новосибирской области жалобы поступают довольно умеренно (час: 53, сутки: 862). 49% пользователей жалуются на Telegram. У большинства не проходят сообщения, файлы, виснет мобильный интернет.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирске IT-эксперт назвал блокировку WhatsApp неизбежной.