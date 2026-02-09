За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Доход АО «Спецавтохозяйство» за 2025 год без учета субсидий составил почти 4,6 млрд рублей. Из них выручка от основного вида деятельности — 4,69 млрд рублей. Это на 5% выше плана и на 12% выше показателей 2024 года. Об этом на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента сообщил генеральный директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов, рассказывая о выполнении плана по стабилизации финансового положения предприятия, которое в конце 2025 года было передано из муниципальной в региональную собственность.

— Рост выручки в 2025 году обусловлен увеличением объема оказанных услуг и ростом стоимости услуг, — подчеркнул он.

Глава регоператора сообщил, что в 2025 году САХ удалось достичь снижения убытка на 1%, хотя при этом предприятию пришлось погасить проценты по кредитам, полученным в предыдущие годы, в размере 85 млн рублей.

— На 1 января 2025 года долг по кредитам составлял 459 млн рублей, — пояснил Мартынов.

По его словам, основное влияние на улучшение финансового результата оказал рост доходов с увеличением объема оказанных услуг, размещение строительных отходов, а также снижение себестоимости за счет транспортированиях отходов собственными средствами.

Кредиторская задолженность САХ на 31 декабря 2025 года составляла 1,6 млрд рублей, что ниже плана на 18%. Это связано с гашением задолженности перед перевозчиками ТКО. При этом в компании выросло количество собственных водителей, что также позволило предприятию снизить затраты на транспортирование. Для сравнения, на октябрь 2025 года задолженность составляла около 2 млрд рублей.

На 2026 год прогноз по доходам без учета субсидий составляет 4,89 млрд рублей. За 2026-2027 годы предприятию также предстоит погасить кредитные обязательства на 138 млн.

Депутат Заксобрания Ашот Рафаелян обратил внимание коллег на то, что расходная часть САХ составляет 6,267 млрд рублей, то есть даже с учетом субсидии регион уже планирует кредиторскую задолженность в 1,5 млрд.

— За счет увеличения тарифов этот вопрос не решить. В этом году мы сможем поднять тариф только на 10,7%. Есть вероятность, что ситуация будет повторяться, и без субсидии мы вернемся к тому периоду, когда регоператором была компания ГК «ВИС». Необходимо определить внутренний резерв по субсидиям. Также необходим план оздоровления компании на ближайшие два-три года. Это будет честный документ, на который можно ориентироваться и правительству, и населению, — добавил депутат.

Александр Мартынов пояснил, что план по финансовому оздоровлению компании на 2026 год будет готов во второй декаде февраля.

По данным АО «Спецавтохозяйство», на сегодняшний день услугами вывоза ТКО охвачены 27 611 123 жителя Новосибирской области, что составляет 98,97% от общего количества населения. Среднесуточно на линию выходят 273 единицы транспортных средств, осуществляющих транспортирование твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. Из них 85 — экипажи «Спецавтохозяйства», остальные — привлеченные подрядчики. 129 экипажей работают по городу Новосибирску, 144 — по области.

За 2025 год с территории Новосибирской области вывезены 954 тысячи тонн коммунальных отходов. Из них 549 тысячи сгенерировал Новосибирск. Собственными силами «Спецавтохозяйство» транспортировало 369 тысяч тонн или 45,71% ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что Генпрокуратура сделала замечание Новосибирской области по вопросу обращения с отходами.