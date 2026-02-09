Поиск здесь...
Власть

Жителей НСО ждут почти 1200 спортивных мероприятий в 2026 году

Дата:

Из них девять мероприятий будут международного уровня, 102 — всероссийского, а 98 — межрегионального

На рабочем совещании Правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова был представлен план спортивных и оздоровительных мероприятий на 2026 год. С докладом выступил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Глава региона подчеркнул важность массовых мероприятий, упомянув, что в прошлом году он акцентировал внимание на необходимости уделять им внимание наряду с профессиональными соревнованиями. По его словам, в текущем году у жителей области будет множество возможностей как для участия, так и для поддержки в самых разнообразных мероприятиях. Он призвал всех, включая коллег, активно присоединяться, и напомнил, что по итогам 2025 года звание самого спортивного министерства получило министерство здравоохранения. В этом году у всех остальных есть шанс побороться за этот титул.

На 2026 год в Новосибирской области запланировано проведение 1171 спортивного события, что на 5,6% больше, чем годом ранее. Из них девять мероприятий будут международного уровня, 102 — всероссийского, а 98 — межрегионального.

Новосибирская область впервые примет чемпионаты России по гиревому спорту, кендо, спортивной борьбе (дисциплина грэпплинг), роллер-спорту. Также в регионе пройдут финал Кубка России по стрельбе из лука (дисциплина 3Д), Всероссийские соревнования «Игры спортсменов-любителей» и первенства России по сноуборду и фристайлу.

Новосибирцев ожидает широкий спектр массовых спортивных событий. Более 150 мероприятий запланировано по зимним видам спорта. Среди знаковых событий – Сибирский фестиваль бега, День физкультурника, Кросс нации, Сельские спортивные игры.

В числе международных турниров: апрельский «Кубок Дружбы U14» по волейболу, соревнования по каратэ «Кубок Успеха», майский хоккейный турнир с участием команд из России, Беларуси и Казахстана, июльский «Кубок Дружбы» по планерному спорту, международные соревнования по киокусинкай «33-й Мемориал Андрея Якутова», «Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксёнова» по греко-римской борьбе, октябрьский «Кубок маршала А.И. Покрышкина» по каратэ, ноябрьские соревнования по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного, а также декабрьский биатлонный турнир на приз В.Ф. Маматова.

В мае состоится всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по танцевальному спорту, спортивной гимнастике, чир-спорту и шашкам. В сентябре на базе кёрлинг-клуба «Пингвин» пройдет Кубок России по кёрлингу (дисциплина «микст»).

Наиболее массовыми зимними видами спорта в регионе являются лыжные гонки, хоккей, сноуборд, фигурное катание и горнолыжный спорт.

Уже в ближайшие выходные, 14 февраля, состоится традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Новосибирске старт будет дан на базе Алика Тульского, а также во всех муниципальных образованиях области. Ожидается участие около 15 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

