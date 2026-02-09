СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

По итогам 2025 года теплоэлектростанции и ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) направили в хозяйственный оборот более 2,5 млн куб. м золошлаковых материалов. Это около 25% всех золошлаков, образованных в процессе производства. В компании заявляют о планах увеличить эту долю: в ближайшие годы к использованию планируется свыше 12 млн куб. м.

В 2025 году в регионах Сибири и Урала в качестве вторичного сырья было использовано 1,8 млн куб. м золошлаков и 714 тыс. куб. м золы-уноса. Основные объемы золы-уноса поставила Рефтинская ГРЭС на Урале, золошлаки — генерирующие предприятия СГК в Сибири.

Рекультивация остается основным направлением

Ключевая сфера применения золошлаков — восстановление нарушенных земель. В 2025 году СГК реализовала и продолжила ряд проектов по рекультивации в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. Материалы использовались для восстановления карьеров, неэксплуатируемых золоотвалов и вертикальной планировки участков под промышленное строительство.

Компания также готовит новые проекты, включая рекультивацию неиспользуемых секций золоотвалов на отдельных станциях.

Продажи золы-уноса снизились на фоне спада строительства

Объем реализации золы-уноса в 2025 году составил 608 тыс. тонн. Лидером по поставкам остается Рефтинская ГРЭС, в Сибири — Новосибирская ТЭЦ-5. Зола используется в производстве строительных материалов и для укрепления грунтов при строительстве зданий и инфраструктуры.

В течение года СГК участвовала в проектах по укреплению грунтов под логистические комплексы и автомобильные дороги. Однако в целом продажи золы-уноса снизились на 9% из-за спада строительной активности, прежде всего в жилищном секторе. По данным «Союзцемента», потребление цемента в России в 2025 году сократилось на 9%, до 61 млн тонн.

Планы на ближайшие годы

Несмотря на текущую рыночную конъюнктуру, СГК планирует в течение пяти лет направить на рециклинг около 9 млн куб. м золошлаков и 3,5 млн тонн золы-уноса. Уже в 2026 году компания рассчитывает вовлечь в оборот порядка 2,3 млн куб. м золошлаков и 600 тыс. тонн золы-уноса.

Ключевыми факторами спроса в компании называют стремление производителей снижать себестоимость без потери качества, а также государственное стимулирование применения золошлаковых материалов, закрепленное в распоряжениях правительства РФ.