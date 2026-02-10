Поиск здесь...
Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Летом 2012 года Эпштейн сообщил, что «подружился» с политиком

Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле, и его окружение в 2012 году обсуждали помощь в подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* от Новосибирской области (*признан в РФ иноагентом) против России.

— Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым. Он — член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания, — писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

В переписке Николич назвал ситуацию вокруг Пономарёва крайне опасной и выразил беспокойство о том, как можно помочь бывшему депутату.

Он также отправил Эпштейну письмо от самого Пономарёва, где тот просил содействия в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

Летом 2012 года Эпштейн написал Николичу письмо, в котором сообщил, что «подружился» с Пономарёвым, как следует из обнародованных материалов.

Илья Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения в отношении него уголовного дела о растрате. Позже он жил в США и на Украине, где получил гражданство. В 2022 году его объявили в международный розыск, а в 2024 году заочно приговорили к 10 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ и оправдание терроризма. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В начале 2025 года Пономарева обвинили в попытке захвата власти в России.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. Объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в США в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, и следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

Ранее редакция сообщала о том, что в файлах Эпштейна упоминается Новосибирск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Источник фото:Freepik / Автор — vecstock

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Новосибирск

Теги : Эпштейн

«Самолет», купивший крупный участок в Новосибирске, обратился за господдержкой

Автор: Юлия Данилова

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании. Об этом сообщил федеральный «Коммерсант» со ссылкой на источник на финансовом рынке и в федеральном министерстве. Речь идет о льготном кредите на сумму до 50 млрд рублей. Деньги компании необходимы, чтобы выполнить обязательства перед дольщиками.

В компании изданию заявили, что «обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий».

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Автор: Артем Рязанов

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Фонд занимается поддержкой Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов в Восточной Сибири. Информация о назначении размещена на сайте правительства России.

На этом посту Шойгу сменила Александра Масленникова, возглавлявшего Фонд два года.

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Автор: Артем Рязанов

Россиянку Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Ее незаконно удерживали и принуждали к работе. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой международной преступной группы, которая заманивает иностранцев под предлогом легальной работы в Таиланде. Преступники начинают с онлайн-собеседования, затем приглашают на встречу в Бангкок. После этого жертв нелегально переправляют в Мьянму, минуя официальные пограничные пункты.

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки

Мировые и федеральные новости

Экс-депутат из Новосибирска Пономарев* фигурирует в файлах «Эпштейна»

Власть Общество

«Отходов больше, чем планировали»: новосибирцам придется больше платить за вывоз мусора

Бизнес

Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Бизнес

СГК направила золошлаки на рекультивацию объектов в Сибири и стройматериалы

Общество

«Так я ж не чужая!»: эксперты новосибирского вуза пояснили, кто может угощать ребенка конфеткой

Бизнес Власть

За счет тарифа не вывезти: долг новосибирского «Спецавтохозяйства» составляет 1,6 млрд рублей

Финансы

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Новосибирцы жалуются на сбои в работе Telegram

Бизнес Власть

Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

