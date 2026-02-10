Джеффри Эпштейн, обвинённый в секс-торговле, и его окружение в 2012 году обсуждали помощь в подрывной деятельности бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва* от Новосибирской области (*признан в РФ иноагентом) против России.

— Мы должны в ближайшее время поехать в Россию, и тебе стоит встретиться с моим другом Ильёй Пономарёвым. Он — член Думы и вместе с Алёной являются главными организаторами восстания, — писал Эпштейну в январе 2012 года бывший советник фонда Билла Гейтса Борис Николич.

В переписке Николич назвал ситуацию вокруг Пономарёва крайне опасной и выразил беспокойство о том, как можно помочь бывшему депутату.

Он также отправил Эпштейну письмо от самого Пономарёва, где тот просил содействия в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

Летом 2012 года Эпштейн написал Николичу письмо, в котором сообщил, что «подружился» с Пономарёвым, как следует из обнародованных материалов.

Илья Пономарёв покинул Россию в 2014 году после возбуждения в отношении него уголовного дела о растрате. Позже он жил в США и на Украине, где получил гражданство. В 2022 году его объявили в международный розыск, а в 2024 году заочно приговорили к 10 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ и оправдание терроризма. Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.

В начале 2025 года Пономарева обвинили в попытке захвата власти в России.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. Объём обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в США в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме, и следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

Ранее редакция сообщала о том, что в файлах Эпштейна упоминается Новосибирск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.