Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки

Новосибирская область вошла в число регионов с наименьшей долей населения, имеющего право на льготную ипотеку на вторичном рынке жилья.

Согласно статистическим данным, программа действует лишь в 11 городах, охватывая 264,6 тысячи человек, или 9,5% населения региона. Этот показатель — один из самых низких в Сибирском федеральном округе, хуже дела обстоят лишь в Омской области (4,86%). Для сравнения, в Кемеровской области (Кузбасс) льготой могут воспользоваться 37,4% жителей, в Иркутской области — 34,5%, а в Красноярском крае — 28,5%.

Тем не менее, даже в этих городах программа пока не пользуется массовым спросом. Главной причиной эксперты называют строгое требование к возрасту дома: он не должен быть старше 20 лет. В малых городах, где новое строительство практически не велось, выбор таких квартир крайне ограничен.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает двойственный эффект программы.

— С одной стороны, льготная ипотека на вторичное жилье в некотором смысле служит для восстановления социальной справедливости, с другой — это крест на строительстве многоквартирных домов (МКД) в небольших городах. Конкурировать по цене со вторичным жильем сегодня не может ни одна строительная компания, — уверен эксперт.

Общероссийская статистика, однако, подтверждает общий тренд на смещение спроса в пользу вторичного рынка. В 2025 году объем льготного кредитования на такое жилье в стране вырос в полтора раза. Этот рост связан именно со стартом семейной ипотеки для городов с низким объемом нового строительства.

Напомним, в региональном списке пока значатся 11 населенных пунктов: Барабинск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

Ранее редакция сообщала, что просрочка по ипотеке на вторичном рынке в Новосибирской области достигла почти 4 млрд рублей.