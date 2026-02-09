Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Учителя смогут отслеживать соцсети школьников. По информации от Telegram-канала Mash, в их обязанности включат мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по выявлению деструктивного контента уже начался в Татарстане.

Родителей учеников из трёх местных школ попросили предоставить данные об аккаунтах своих детей, включая номера телефонов и ссылки на соцсети. Доступ к этой информации будет строго ограничен. Её смогут просматривать только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, который занимается мониторингом деструктивного контента.

Администрация школы считает, что своевременное выявление подозрительного или запрещённого контента может предотвратить чрезвычайные ситуации в образовательных учреждениях.

Нужна ли эта инициатива Новосибирску? Сергей Майоров, лидер Союза отцов Новосибирской области, поделился своим мнением в беседе с корреспондентом Om1 Новосибирск.

— Цель благая, но главное, как её воплотить. Где взять учителю эти часы, в сутках их 24, а нагрузка у многих уже сейчас не маленькая, люди работают на двух-трёх классах, — пояснил Сергей Майоров.

Собеседник издания подчеркнул, что без решения вопросов рабочего времени, оплаты за дополнительные задачи и чётких инструкций новый мониторинг превратится в бессмысленную бюрократическую обязанность.

— Ждём, как этот эксперимент пройдёт. И нужно добавить, что родители тоже должны в этом участвовать, не перекладывать всё на школу, — резюмировал лидер новосибирских отцов.

Напомним, на минувшей неделе в России произошло несколько ЧП, связанных с подростками. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам. Ученица восьмого класса, напала на пятерых сверстников в школе Красноярска. Один из школьников получил ожоги 25% тела, двое – до 15%. Подростки регулярно становятся фигурантами дел, связанных с терроризмом.

В середине декабря 2025 года в школах Новосибирска ужесточили пропускной режим. Департамент образования проводил внезапные проверки частных охранных служб в школах и других учебных заведениях.

Ранее редакция сообщала о том, что агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании.