В Новосибирске траты жилых домов на вывоз снега выросли в три раза

Рекордные снегопады текущей зимы привели к резкому увеличению трат на вывоз снега. За декабрь и январь многоквартирные жилые дома потратили на эти услуги в несколько раз больше, чем за всю прошлую зиму. Infopro54 попросил старших по дому подробнее рассказать об этих расходах.

В настоящее время во многих новосибирских дворах можно увидеть огромные сугробы, высота некоторых из них — на уровне окон второго этажа. Часть из них вывезут позже, часть оставят на месте согласно известному новосибирскому принципу «само растает».

— Если сравнивать с прошлым годом, то мы уже потратили на вывоз снега в три раза больше, чем прошлой зимой. Тогда мы не заказывали ни одной машины — обошлись сугробами во дворе. И заложенные на это деньги не были потрачены. В этом году уборку спецтехникой и вывоз снега мы заказывали уже трижды. Заложена у нас оплата шести машин, то есть половину мы уже потратили. Снега так много, что все шесть уже можно было бы наполнить и даже больше. Но мы стараемся экономить, и часть снега складировали на придомовой территории с солнечной стороны. За лимиты выходить не очень хочется, потому что жителям, хоть и не нравятся грязные сугробы, но дополнительные траты не нравятся им ещё больше, — рассказала Infopro54 старшая по дому МКД на улице Кирова.

Некоторые дома уже превысили утверждённые траты на уборку и вывоз снега и предупредили жильцов об увеличении трат.

— В снежные годы мы всегда выходим за нормативы и больше тратим на вывоз. Есть жильцы, которым это не нравится, и они возмущаются на собраниях. Но большинство понимают, что по-другому не получится. Двор у нас не большой. Если снег практически весь не вывозить, то не будет ни парковок, ни детской площадки. В феврале ожидаются ещё снегопады. Думаю, что по итогу у нас будет 10–11 оплаченных грузовиков, нанятых на вывоз снега. В прошлом году было три, — говорит председатель ТСЖ одного из домов по улице Кропоткина.

Собеседники редакции сообщают, что каждая машина, гружённая снегом, обходится примерно в 5–6 тысяч рублей.

На неделе с 9 по 15 февраля в Новосибирской области ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и снега.

Ранее редакция рассказывала, что часть новосибирских снегоотвалов уже заполнена.