Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

Дата:

Спрос увеличился как корпоративные, так и государственные облигации

В 2025 году суммарный объем инвестиционных активов, которыми располагали состоятельные клиенты ВТБ на фондовом рынке, продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза до 2,6 триллиона рублей, что эквивалентно приросту в 700 миллиардов рублей. Основным драйвером этой динамики стали облигации и паевые инвестиционные фонды, на фоне которых наблюдался отток капитала из акций.

Портфель долговых инструментов за отчетный период увеличился в 2,7 раза, достигнув 1,2 триллиона рублей, показав рост на 813 миллиардов рублей. Этот значительный подъем объясняется возросшим спросом на различные виды облигаций, как корпоративных, так и государственных. Инвесторы рассматривают их как инструмент, обеспечивающий стабильный и предсказуемый доход в современных условиях. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором подъема всего рынка частных инвестиций.

Оксана Семененко, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ, отметила, что долгосрочные инвестиции базируются на тщательной диверсификации активов и быстрой адаптации к рыночным изменениям. Граждане склоняются к увеличению доли в долговых инструментах, как корпоративных, так и государственных, предлагающих прогнозируемую доходность в контексте текущей денежно-кредитной политики, а также в коллективных инвестиционных продуктах, способствующих диверсификации. Особый интерес вызывают фонды облигаций и смешанных инвестиций. Общее увеличение портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке на 40% свидетельствует о сохраняющемся интересе к этому сегменту. Ожидается, что в текущем году этот рост продолжится опережающими темпами.

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

Фото: ru.freepik.com/Автор: drobotdean 

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы рынок облигаций ВТБ

423
0
0
Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Анализ, проведенный ВТБ, выявил особенности клиентов, ставших жертвами мошенников в прошлом году. Было замечено, что женщины чаще мужчин поддавались на обман: 54% пострадавших составили женщины, а 46% — мужчины. Годом ранее эта пропорция была равной — 50 на 50.

Исследование показало, что женщины чаще подвергались мошенническим атакам в весенние месяцы, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024 году он составлял около 40 лет, то в 2025 году — достиг 48 лет (50 лет для женщин и 46 лет для мужчин).

Читать полностью

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Читать полностью

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Согласно заявлению пресс-службы ВТБ, онлайн-платформы банка были включены Министерством цифрового развития в перечень приоритетных ресурсов. Данное решение обеспечит непрерывный доступ к сервисам кредитной организации, даже если будут введены ограничения на использование мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности. От пользователей онлайн-банка не потребуется никаких дополнительных действий, так как необходимые настройки будут произведены операторами связи автоматически.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отметил, что банк активно взаимодействовал с соответствующими государственными структурами для обеспечения бесперебойной работы всех финансовых услуг, доступа полезной информации и клиентской поддержки, даже в условиях возможного отключения мобильного интернета.

Читать полностью

«Пушкинская карта» пользуется стабильно высоким спросом у молодежи

ВТБ проанализировал результаты реализации программы «Пушкинская карта» за январь. В течение первого месяца 2026 года было оформлено свыше 1,1 миллиона карт, что соответствует примерно 25 тысячам заявок, обрабатываемых банком ежедневно.

Всего к настоящему моменту эмитировано более 5,4 млн «Пушкинских карт». Молодые люди использовали их для приобретения более 3,8 миллиона билетов в январе. По аналогии с новогодними каникулами, самым востребованным видом досуга остались киносеансы. Финансовый объем операций по «Пушкинским картам» в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.

Читать полностью

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

После новогодних каникул в компанию Росгосстрах компанию обратился житель многоэтажки в Новосибирске с заявлением о том, что в его квартире поврежден фасад балкона. Об этом стало известно редакции Infopro54. Отмечая Новый год, люди на улице запускали петарды, и, судя по всему, одна из них оставила заметный след на фасаде.

— Однако, как выяснилось впоследствии, балкон не был застрахован: собственник квартиры самостоятельно оформлял полис на одном из маркетплейсов, застраховав по нему только внутреннюю отделку своей квартиры, — пояснила Infopro54 Екатерина Малявко, директор филиала Росгосстраха в Новосибирской области.

Читать полностью

В 2025 году каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой погасил ее

ВТБ проанализировал поведение клиентов, получивших ипотечный кредит на стандартных условиях в 2025 году. Выяснилось, что половина из них регулярно совершала частичные досрочные выплаты, а каждый пятый заемщик полностью рассчитался с банком. Для сравнения, в 2024 году лишь 10% заемщиков смогли закрыть ипотеку досрочно.

Несмотря на преобладание программ с господдержкой и снижение интереса к рыночной ипотеке, последняя оставалась востребованной. В 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году – 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей.

Читать полностью
