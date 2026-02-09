Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

В 2025 году суммарный объем инвестиционных активов, которыми располагали состоятельные клиенты ВТБ на фондовом рынке, продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза до 2,6 триллиона рублей, что эквивалентно приросту в 700 миллиардов рублей. Основным драйвером этой динамики стали облигации и паевые инвестиционные фонды, на фоне которых наблюдался отток капитала из акций.

Портфель долговых инструментов за отчетный период увеличился в 2,7 раза, достигнув 1,2 триллиона рублей, показав рост на 813 миллиардов рублей. Этот значительный подъем объясняется возросшим спросом на различные виды облигаций, как корпоративных, так и государственных. Инвесторы рассматривают их как инструмент, обеспечивающий стабильный и предсказуемый доход в современных условиях. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором подъема всего рынка частных инвестиций.

Оксана Семененко, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегия» ВТБ, отметила, что долгосрочные инвестиции базируются на тщательной диверсификации активов и быстрой адаптации к рыночным изменениям. Граждане склоняются к увеличению доли в долговых инструментах, как корпоративных, так и государственных, предлагающих прогнозируемую доходность в контексте текущей денежно-кредитной политики, а также в коллективных инвестиционных продуктах, способствующих диверсификации. Особый интерес вызывают фонды облигаций и смешанных инвестиций. Общее увеличение портфеля инвестиционных инструментов на фондовом рынке на 40% свидетельствует о сохраняющемся интересе к этому сегменту. Ожидается, что в текущем году этот рост продолжится опережающими темпами.

Инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории: число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 млн человек. Вместе с этим растет и потребность в алгоритмах, которые делают процесс проще и быстрее. По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года 45-55% розничных клиентов, совершающих инвестиционные операции, будут хотя бы эпизодически использовать ИИ-подсказки при выборе инвестиционных продуктов. Для 20-30% это взаимодействие станет регулярным. Примерно 15-25% будут доверять ИИ не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.