«Так я ж не чужая!»: эксперты новосибирского вуза пояснили, кто может угощать ребенка конфеткой

Кто имеет право воспитывать ребенка, угощать сладким и целовать в щечку? Только родители? А как же бабушки с дедушками? А может, соседки и прохожие, которые всегда имеют, что сказать? Эксперты Новосибирского государственного педагогического университета прокомментировали, как изменились социальные установки общения с детьми в обществе.

Вопросы заботы о ребёнке, ответственности за его безопасность и развитие неизбежно выходят за рамки частной жизни семьи и становятся предметом обсуждения. При этом публичность родительского опыта делает его уязвимым для оценок и вмешательства, особенно со стороны представителей старшего поколения. Как отмечает замдиректора Института детства НГПУ Полина Смаглюк, это можно связать с различием социальных установок и жизненного опыта. В советский период было распространено коллективное участие в жизни детей: соседи и знакомые могли делать замечания или проявлять заботу без предварительного согласования с родителями.

— В современной городской среде подобные действия всё чаще становятся конфликтной территорией. Жесты, которые ранее воспринимались как доброжелательные — например, угощение ребёнка конфетами или попытка обнять, поцеловать — сегодня требуют предварительного согласия со стороны родителей, — отмечает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает тема непрошеных советов. При необходимости современные родители обращаются к интернету, потому что хотят из предложенных вариантов выбрать то, что подходит их логике воспитания и проигнорировать ненужное. В личном общении такие фильтры не работают.

— Многим современным родителям советы старшего поколения кажутся чуждыми их пониманию процесса воспитания. При этом потребность в помощи со стороны бабушек и дедушек точно есть: родители выступают за участие бабушек и дедушек, но однозначно хотят, чтобы правила и договоренности, принятые в молодой семье, не нарушались, — комментирует старший преподаватель Института детства НГПУ Елена Гурина.

Родителей можно понять: мы живём в «эпоху индивидуализации», когда каждый может выбрать свое «правильно» из множества альтернатив. Однако важно понимать и другую сторону: обычно за решением побаловать внуков лежит не попытка уничтожить родительский авторитет, а желание проявить любовь и заботу, увидеть радость в глазах ребенка, дать внукам того, чего не было у самих. Лучше поблагодарить старшее поколение и подсказать способ, который будет оценен в молодой семье. Например, попросить вместо угощения сладостями сходить с внуками в кино или вместе испечь пирог. И только в случае, когда старшее поколение настойчиво игнорирует просьбы и настаивает на своих традиционных моделях воспитания, родители могут отказаться от их помощи.

Однако, как подчеркивает Елена Гурина, это относится к ситуациям, когда молодая семья финансово не зависит от родителей. А вот если бабушка и дедушка на постоянной основе оплачивают что-то, то и удивляться тому, что они считают себя главными, не стоит. В этом случае родителям стоит начинать со снижения своей зависимости от старшего поколения — тогда и устанавливать границы и договоренности будет легче.

Ранее редакция сообщала о том, что феномен «психолога-виктимайзера» изучает эксперт новосибирского вуза. Вместо поддержки на приеме у такого специалиста клиент получает новые, еще более глубокие травмы.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.