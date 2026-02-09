Мэрия Новосибирска подала иск к подрядчику метро «Спортивная» на 1,5 млрд

Арбитражный суд Новосибирской области приступил к рассмотрению иска мэрии к бывшему генподрядчику строительства станции метро «Спортивная» — компании «СпецТрансСтрой».

Городские власти намерены взыскать с подрядчика около 1,5 млрд рублей. Из них 1,26 миллиарда — это основной долг по расторгнутому контракту, а еще свыше 300 миллионов — проценты за пользование чужими средствами. Первое судебное заседание назначено на 3 марта.

Контракт с «СпецТрансСтрой» был расторгнут мэрией в одностороннем порядке летом 2024 года. Причиной стали систематические срывы сроков и низкие темпы работ, из-за которых станция, изначально планировавшаяся к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, оказалась долгостроем.

Это уже не первая судебная история «СпецТрансСтрой» в регионе. В феврале суд постановил взыскать с компании почти 100 миллионов рублей за непостроенную трамвайную линию. Также подрядчик не выполнил обязательства по другим крупным проектам, включая ремонт Октябрьского моста и работы в научном центре «Вектор».

Станцию «Спортивная», ставшую одним из самых долгих и сложных проектов в истории новосибирского метро, в итоге достроила другая компания и открыла для пассажиров в 2025 году. Ее запроектировали на Ленинской линии ещё около 40 лет назад, но к строительству приступили только к концу 2019 года. Изначальная стоимость оценивалась в 2,6 млрд рублей.

Работы неоднократно прерывались, а сроки сдачи переносились более пяти раз. В 2022 году, после отмены чемпионата в Новосибирске, в метрополитене и у подрядчика прошли обыски. К 2023 году из-за многолетних задержек было возбуждено уголовное дело.

