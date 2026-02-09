Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

В Новосибирской области выплаты федеральным льготникам увеличены на 5,6%

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Индексация происходит ежегодно, учитывая уровень инфляции

В Новосибирской области пересчитали ежемесячные выплаты федеральным льготникам, которые будут действовать с февраля 2026 года. Процент повышения составил 5,6%, и повышение затронуло более 257 тысяч человек. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.

Индексация выплат проводится каждый год с учётом уровня инфляции. Размер выплат зависит от категории получателя. Подробную информацию о выплатах и полном списке льготников можно найти на официальном сайте фонда.

— Вместе с ЕДВ Отделение СФР по Новосибирской области повысило и стоимость набора соцуслуг до 1 825,25 руб, — говорится в сообщении Новосибирского отделения СФР.

В него входят лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных поездах и междугороднем транспорте до места лечения.

Напомним, набор социальных услуг (НСУ) можно получать в натуральной форме (лекарства, путевки, проезд) или в денежном эквиваленте, который добавляется к сумме ежемесячной денежной выплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсии и пособия новосибирцам в феврале придут досрочно.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : РОСТ льготники выплаты

410
0
0
Предыдущая статья
Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями
Следующая статья
Американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей

В Новосибирске траты жилых домов на вывоз снега выросли в три раза

Автор: Мария Гарифуллина

Рекордные снегопады текущей зимы привели к резкому увеличению трат на вывоз снега. За декабрь и январь многоквартирные жилые дома потратили на эти услуги в несколько раз больше, чем за всю прошлую зиму. Infopro54 попросил старших по дому подробнее рассказать об этих расходах.

В настоящее время во многих новосибирских дворах можно увидеть огромные сугробы, высота некоторых из них — на уровне окон второго этажа. Часть из них вывезут позже, часть оставят на месте согласно известному новосибирскому принципу «само растает».

Читать полностью

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Автор: Артем Рязанов

Учителя смогут отслеживать соцсети школьников. По информации от Telegram-канала Mash, в их обязанности включат мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по выявлению деструктивного контента уже начался в Татарстане.

Родителей учеников из трёх местных школ попросили предоставить данные об аккаунтах своих детей, включая номера телефонов и ссылки на соцсети. Доступ к этой информации будет строго ограничен. Её смогут просматривать только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, который занимается мониторингом деструктивного контента.

Читать полностью

В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске по франшизе планируют открыть ресторан известной московской сети «The Бык». Он займёт места двух закрывшихся ресторанов на фудкорте ТРЦ «Аура».

В январе в «Ауре» закрылись «IL Patio» (итальянская кухня) и «Шикари» (паназиатская кухня). Сейчас зона, в которой они располагались, затянута огромным баннером с логотипом указанной сети мясных ресторанов и надписью о скором начале работы, сообщает журналист Infopro54.

Читать полностью

В Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы

Автор: Артем Рязанов

Новосибирское управление ФАС получило запрос от федерального центра. Антимонопольщикам предстоит детально изучить, какие факторы влияют на стоимость хлеба в регионе.

Ведомство проведет тщательный анализ финансовых показателей за 2025 год всех ключевых участников рынка:

Читать полностью

Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в России повысили коэффициент при оплате тарифа на холодную воду без счетчика. Теперь он вырос вдвое — с 1,5 до 3. Это сделано для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в комментарии ТАСС.

Он привел примеры, когда число людей, фактически проживающих в квартире, не совпадает с количеством прописанных жильцов, особенно в арендных квартирах.

Читать полностью

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске траты жилых домов на вывоз снега выросли в три раза

Бизнес

Американская «Кока-Кола» взыскивает с новосибирского производителя миллионы рублей

Общество

В Новосибирской области выплаты федеральным льготникам увеличены на 5,6%

Общество

Лидер новосибирского Союза отцов одобрил идею мониторинга соцсетей школьников учителями

Бизнес Недвижимость

Новосибирская область проигрывает соседям в доступности вторичной ипотеки

Власть

Жителей НСО ждут почти 1200 спортивных мероприятий в 2026 году

Бизнес Власть

«Ищем аномалии»: налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирск выходит федеральная сеть мясных ресторанов

Общество

В Новосибирске проверяют цены на хлеб по заданию Москвы

Бизнес

В медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию

Общество

Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

Власть Промышленность

За два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей

Общество Спорт

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Бизнес Общество

Новосибирцы смогут сохранить доход на период лечения

Общество

Любители компьютерных игр из Новосибирска попали в группу риска

Город

Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

Общество

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Власть Общество

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности