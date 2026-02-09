В Новосибирской области выплаты федеральным льготникам увеличены на 5,6%

В Новосибирской области пересчитали ежемесячные выплаты федеральным льготникам, которые будут действовать с февраля 2026 года. Процент повышения составил 5,6%, и повышение затронуло более 257 тысяч человек. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.

Индексация выплат проводится каждый год с учётом уровня инфляции. Размер выплат зависит от категории получателя. Подробную информацию о выплатах и полном списке льготников можно найти на официальном сайте фонда.

— Вместе с ЕДВ Отделение СФР по Новосибирской области повысило и стоимость набора соцуслуг до 1 825,25 руб, — говорится в сообщении Новосибирского отделения СФР.

В него входят лекарства по рецепту, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородных поездах и междугороднем транспорте до места лечения.

Напомним, набор социальных услуг (НСУ) можно получать в натуральной форме (лекарства, путевки, проезд) или в денежном эквиваленте, который добавляется к сумме ежемесячной денежной выплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсии и пособия новосибирцам в феврале придут досрочно.