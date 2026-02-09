Новосибирское агропредприятие «Русское поле» обрело нового владельца

Крупный агробизнес Новосибирской области сменил собственника. Предприятие ООО «КФХ Русское поле», расположенное в Каргатском районе, с 6 февраля 2026 года полностью перешло под контроль известного предпринимателя из Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Конозакова. Ранее 100% долей в обществе принадлежали другому бизнесмену — Андрею Просвирякову. При этом смена собственника не затронула операционное управление — генеральным директором по-прежнему остается Вениамин Борщов.

Для Владимира Конозакова это не первое и не случайное приобретение в регионе. На момент сделки ему уже принадлежало 100% ООО «Ярковское» в Доволенском районе Новосибирской области. Более того, бизнесмен не был новичком в «Русском поле» — ранее он уже выступал в роли руководителя его инвестиционного проекта и председателя совета директоров.

В агропромышленный портфель предпринимателя также входят мясокомбинат «Сургутский» (ХМАО), агрокомплекс «Горноуральский» (Свердловская область), мясоперерабатывающий завод «Ремит» (Подольск) и другие предприятия.

По данным Контур.Фокус, ООО «КФХ Русское поле» создано в 2012 году. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности заявлено животноводство. Предприятие владеет собственными посевными площадями, что указывает на полный цикл производства. Директор — Вениамин Борщов. По последним доступным финансовым отчетам, выручка компании за 2024 год составила 2,676 миллиарда рублей, показав рост в 5% по сравнению с предыдущим периодом (в 2023 году — 2 544 022). Чистая прибыль — 679 млн рублей (в 2023 году — 903 165, -25%). Предприятие является крупным работодателем для Каргатского района, где трудится 274 сотрудника.

