Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив – KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки – 2 млн рублей.

Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.

Сбербанк интегрирует аккредитив в цифровые экосистемы. Совместный проект с Минцифры позволяет купить или продать подержанный автомобиль полностью онлайн через портал Госуслуг, а расчёты провести через аккредитив Сбера – оплата перечислится продавцу автоматически после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.

Андрей Горбунов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Аккредитив — это современный технологичный стандарт безопасных сделок, который доступен полностью онлайн. Он подходит не только для автомобилей, но и для покупки техники, мебели, ценных бумаг, недвижимости и дорогостоящих услуг, расчетов по мировым соглашениям – только с начала года в Сибирском банке оформлено более 6 тысяч сделок с аккредитивом. Оформление занимает минуты в приложении, без визита в офис. Специалисты банка сопровождают сделку на всех этапах».

