Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Экс-министр сельского хозяйства, экс-заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Шинделов возглавит региональный Гостехнадзор. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько источников в правительстве. По словам одного из собеседников, Шинделов уже принимает дела на новом месте работы.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официальной информации о назначении нет. На сайте управления Гостехнадзора и.о. начальника значится Ирина Ситохина. Судя по данным ЕГРЮЛ, она была назначена на должность в июне 2025 года. До этого 5,5 лет инспекцию возглавлял Александр Соболевский. Перед этим он около полутора лет руководил администрацией Новосибирского района, 6 лет был заместителем министра сельского хозяйства.

Инспекция Гостехнадзора является областным исполнительным органом. Создана для контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Напомним, в конце апреля Андрей Шинделов был снят с должности министра и заместителя губернатора. По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал губернатор Андрей Травников.

Андрей Шинделов был назначен заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства региона в августе 2024 года. До этого он работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства Новосибирской области.