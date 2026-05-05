Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Отставки и назначения

Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Один из предыдущих руководителей инспекции также был выходцем из министерства сельского хозяйства региона

Экс-министр сельского хозяйства, экс-заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Шинделов возглавит региональный Гостехнадзор. Об этом редакции Infopro54 сообщили несколько источников в правительстве. По словам одного из собеседников, Шинделов уже принимает дела на новом месте работы.

Стоит отметить, что на момент публикации материала официальной информации о назначении нет. На сайте управления Гостехнадзора и.о. начальника значится Ирина Ситохина. Судя по данным ЕГРЮЛ, она была назначена на должность в июне 2025 года. До этого 5,5 лет инспекцию возглавлял Александр Соболевский. Перед этим он около полутора лет руководил администрацией Новосибирского района, 6 лет был заместителем министра сельского хозяйства.

Инспекция Гостехнадзора является областным исполнительным органом. Создана для контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

Напомним, в конце апреля Андрей Шинделов был снят с должности министра и заместителя губернатора. По словам главы региона, поводом для принятия этого решения стали накопившиеся сигналы и претензии, срывы в реализации программы комплексного развития сельских территорий, неоперативность доведения мер поддержки до сельхозпроизводителей, недостаточный уровень ветеринарной безопасности.

— За многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных, — констатировал губернатор Андрей Травников.

Андрей Шинделов был назначен заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства региона в августе 2024 года. До этого он работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты согласовали Андрея Михайлова на должность министра сельского хозяйства Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирск

Теги : Гостехнадзор

1 246
0
1
Предыдущая статья
Мост через Власиху в Оби завершат осенью 2026 года
Следующая статья
Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Читать полностью

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Читать полностью

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по сбору средств для военнослужащих. Поводом стал призыв женского совета 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Глава региона предложил чиновникам всех уровней перевести однодневный заработок на закупку техники и снаряжения.

— Уважаемые коллеги, в прошлом году мы дважды проводили сбор в интересах нашей геройской 24-й гвардейской бригады и в интересах наших мобилизационных полков. В этом году эти акции нужно повторить. Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведём на приобретение необходимого оборудования, — отметил Андрей Травников.

Читать полностью

Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Автор: Оксана Мочалова

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

Читать полностью

Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Автор: Оксана Мочалова

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

Читать полностью

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

Общество

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Общество

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Бизнес

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

Культура Общество

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Власть Отставки и назначения

Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Общество

Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

Власть Общество

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Общество

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Бизнес Недвижимость

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Бизнес Общество

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Медицина Наука Общество

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Общество

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Общество

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Власть

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Общество

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности