Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Глава Бердска Семён Лапицкий поручил контроль за исполнением постановления своему заместителю по строительству Михаилу Строкову.

Строительство новой газовой котельной «Восточная» на берегу реки Шадриха в Бердске планировалось для обеспечения теплом трети города и поселка Мичуринский. С 2023 года на эти цели выделили 1,5 млрд рублей, но подрядчик ООО «КапСтройГрупп» оказался недобросовестным, и его представитель обвиняется в мошенничестве.

В марте в Бердске возникла угроза срыва отопительного сезона.

Через неделю Бердск получил иск от МинЖКХ региона в размере 243 млн рублей: взыскание расходов в связи с возвратом части займа на создание котельной.

