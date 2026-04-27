Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.
Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.
Инициатива Сбера адресована малому бизнесу, который не является плательщиком НДС (например, ветеринарные клиники, салоны красоты, небольшие интернет-магазины и крафтовые кофейни). С 1 января 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС по ставке 22%, что напрямую снижает маржинальность таких компаний. Банк компенсирует им 50% от суммы уплаченного налога по комиссии за торговый эквайринг.
Андрей Горбунов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:
«Для того, чтобы получить выплату компенсации НДС, предпринимателю достаточно потратить пару минут в СберБизнес – современный и технологичный сервис максимально упросил все рутинные операции. Эта программа — наш вклад в поддержку малого бизнеса, позволяющий взять на себя половину дополнительной фискальной нагрузки».