Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Напомним, в 2019 году прокурор Новосибирска обратился в Советский районный суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия мэрии города по невключению территории площадью более 12 тысяч кв. м. в материалы лесоустроительных работ. В 2020 году суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.

В 2021 году Анатолий Локоть, который на тот момент был мэром Новосибирска, сообщал, что подведены итоги инвентаризации лесных массивов Новосибирска. На тот момент они занимали 8771 га или 17% от общей площади города. Основные массивы городских лесов расположены в Советском, Первомайском и Заельцовском районах. В зону лесов также входят Чемской Бор, Бугринская и Березовая рощи.

