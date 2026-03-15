Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

В Новосибирск вскоре поступит обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— Совсем скоро она начнет поступать в кредитные организации Новосибирской области, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Напомним, новую купюру номиналом 1000 рублей Банк России представил в конце 2025 года. На ней изображен Приволжский Федеральный округ.

Лицевая сторона банкноты осталась прежней. На ней изображена Никольская башня Нижегородского кремля. А вот на оборотной стороне теперь можно будет увидеть Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Интересно, что на новой купюре есть и скрытые изображения, которые можно рассмотреть только с помощью лупы. В зоне растров с рисунками оленя, лося, зайца, ежа и волка сразу незаметными для глаза остаются традиционные для русской традиционной кухни эчпочмак, рогалики и пироги.

Основная цветовая палитра тысячной банкноты — бирюзовая. На ней размещён QR-код, ведущий на страницу сайта ЦБ с информацией о признаках подлинности.

Изображение судна «Метеор» стало лидером онлайн-голосования в конце 2024 года, в котором приняли участие 700 000 человек. Чуть меньше голосов собрали казанский Дворец земледельцев, саратовский мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского университета.

Напомним, в 2022 году Банк России представил обновленную купюру 100 рублей, в 2023-м — 5000 рублей.

