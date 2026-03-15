Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

В преддверии праздников жители Новосибирска чаще всего отправляют подарки в Красноярск, за ним следуют Омск, Санкт-Петербург и Москва. Замыкает пятерку лидеров Кемерово. Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Самые дорогие подарки отправляются москвичам. Так, новосибирцы выбирают для них презенты в среднем за 4 600 рублей. Средний чек для петербуржцев составляет 3 700 рублей, для жителей Красноярска — 3 200 рублей, Омска — 3 100 рублей, Кемерово — 3 000 рублей, — подсчитали специалисты маркетплейса.

При этом самые бюджетные подарки, со средним чеком 2 600 рублей, новосибирцы заказывают жителям Ачинска из Краснодарского края.

Получают же презенты новосибирцы чаще всего от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска и Томска. При этом самые дорогие подарки приходят в столицу Сибири из Нижнего Новгорода — в среднем за 4 400 рублей. Сюрпризы москвичей в среднем обходятся в 3 900 рублей, петербуржцев — 3 800 рублей, краснодарцев — 3 800 рублей, хабаровчан — 3 900 рублей, а томичей — 3 400 рублей. А самым дорогим подарком, который заказали в Новосибирск в 2025 году, стала корзина из 101 тюльпана за 25 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске.