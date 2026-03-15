Самые дорогие подарки новосибирцы отправляют в Москву

В преддверии праздников жители Новосибирска чаще всего отправляют подарки в Красноярск, за ним следуют Омск, Санкт-Петербург и Москва. Замыкает пятерку лидеров Кемерово.  Об этом Infopro54 рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

— Самые дорогие подарки отправляются москвичам. Так, новосибирцы выбирают для них презенты в среднем за 4 600 рублей. Средний чек для петербуржцев составляет 3 700 рублей, для жителей Красноярска — 3 200 рублей, Омска — 3 100 рублей, Кемерово — 3 000 рублей, — подсчитали специалисты маркетплейса.

При этом самые бюджетные подарки, со средним чеком 2 600 рублей, новосибирцы заказывают жителям Ачинска из Краснодарского края.

Получают же презенты новосибирцы чаще всего от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска и Томска. При этом самые дорогие подарки приходят в столицу Сибири из Нижнего Новгорода — в среднем за 4 400 рублей. Сюрпризы москвичей в среднем обходятся в 3 900 рублей, петербуржцев — 3 800 рублей, краснодарцев — 3 800 рублей, хабаровчан — 3 900 рублей, а томичей — 3 400 рублей. А самым дорогим подарком, который заказали в Новосибирск в 2025 году, стала корзина из 101 тюльпана за 25 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самые дорогие подарки на гендерные праздники нашли в Новосибирске. 

Фото freepik,  автор: jcomp.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек
Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

У белых медведей Кая и Герды, проживающих в Новосибирском зоопарке, вновь родился малыш. Крошечный медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, но информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило только 15 марта 2026-го.

— Детеныши белых медведей появляются на свет незрячими, беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки, — объяснили в пресс-службе.

Новосибирцы придерживаются традиционных гастрономических привычек

Русская, грузинская и японская кухня традиционно лидируют в рейтинге вкусовых предпочтений сибиряков и, несмотря на резкую смену гастрономического вектора жителей центральной России, продолжают придерживаться своего привычного рациона. Так, аналитики NF Group подсчитали, что в прошлом году в Москве чаще всего открывались заведения узбекской, турецкой и гавайской кухни. При этом количество кафе и ресторанов с японской, русской и грузинской едой, напротив, сократилось. Объясняется это тем, что рестораторы стали переориентироваться на форматы, менее чувствительные к инфляции.

Интересно, что руководитель АНО «Гастроинкубатор», замглавы ФРИО России в Сибири, руководитель комитета по гостеприимству НОО «ОПОРА РОССИИ» Галина Ильина уверена, что на экзотической кухне не получится сэкономить, а сами сибиряки категорически не готовы менять свои вкусовые пристрастия.

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Полицейские взяли под стражу водителя, виновного к смертельном ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в МВД Новосибирской области.

Виновником жуткого ДТП признан мужчина 1983 года. Вечером 14 марта он ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» по автодороге Р-255 из Новосибирска в сторону Кемерово. В 19.40 на 109 километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ман» под управлением водителя 1977 года рождения.

МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий

Обильные снегопады, прошедшие в Новосибирске на этой неделе, сформировали толстый снежный покров на крышах домов. Последующая за осадками оттепель может привести к активному сходу снежно-ледяных глыб с кровель. Поэтому пешеходам рекомендуется держаться на расстоянии 1,5–2 метров от стен зданий и не подходить близко к балконам. Следы упавшего снега или льда на дороге должны послужить четким сигналом тому, что этот участок лучше обойти стороной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

— Проблема требует комплексного подхода. Недостаточно просто убрать снег — важно сделать это безопасно. Территория, на которую планируется сброс снежных масс, в обязательном порядке должна быть огорожена специальной лентой, а в опасных местах следует выставить предупреждающие знаки. При работе на высоте обязательно нужно использовать страховочное снаряжение, — предупредили в МЧС.

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Автор: Юлия Данилова

За два месяца 2026 года новосибирцы сняли в банкоматах и кассах банков почти 152 миллиарда рублей налички. Причем в феврале эта сумма увеличилась до 82,3 млрд (в январе 69,4 млрд).

Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, интерес к наличным средствам в регионе падает. Так за два месяца 2024 года жители региона сняли почти 180 млрд (из них 98 в феврале), за два месяца 2025 — около 170 млрд (87,3 млрд). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Компенсации на покупку молодняка вместо изъятых животных увеличат в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные меры поддержки ЛПХ по увеличению процента возмещения затрат при покупке молодняка. Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Компенсации планируется увеличить: до 30% для бычков и до 50% для тёлочек. Кроме того, увеличится общий лимит на одно хозяйство. Эти процедуры проходят согласование и в ближайшее время выйдут на рассмотрение правительства, чтобы собственники ЛПХ могли воспользоваться этими мерами поддержки для возобновления поголовья, — пояснил чиновник.

