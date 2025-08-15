Бердск стал площадкой для развития волонтерского движения

В рамках рабочего визита в Бердск губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного Собрания Андрей Шимкив посетили первый фестиваль добровольцев «Патриоты Сибири». Травников подчеркнул важность освещения деятельности волонтеров, отметив, что это необходимо для признания вклада тех, кто оказывает помощь стране и армии.

По мнению губернатора, скромность, присущая многим волонтерам, не должна замалчивать их работу, поскольку общество должно осознавать силу и отзывчивость своего народа. Он подчеркнул необходимость вовлечения большего числа людей в эту деятельность, чтобы как можно больше граждан чувствовали свою причастность к будущей победе в специальной военной операции. Травников также выразил поддержку инициативе о введении областного наградного знака для волонтеров, особо отметив тех, кто активно работает в период СВО. Он также акцентировал внимание на важности обмена опытом между волонтерами, особенно в условиях динамично меняющегося характера современных боевых действий.

Глава региона напомнил о создании в Новосибирской области Дома общественных организаций, который должен стать платформой для представления и реализации волонтерских инициатив. Он поручил министерствам оказывать поддержку волонтерам, в том числе в обеспечении материалами для изготовления маскировочных и антидроновых средств.

Депутат областного Законодательного Собрания Зоя Родина отметила высокий уровень военно-патриотического воспитания в Бердске и подчеркнула важность системной работы с молодежью, ориентированной на личные примеры. Фестиваль «Патриоты Сибири» направлен на популяризацию волонтерства, привлечение населения к социально значимой деятельности и распространение успешного опыта. В рамках мероприятия были организованы площадки, посвященные мерам поддержки участников СВО и их семей, волонтерскому производству, мастер-классы и обсуждение актуальных вопросов.