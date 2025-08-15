«Мильон и мильярд»: новосибирские филологи высказались о новых вариантах произношения слов

В российское информационное пространство на этой неделе буквально ворвалась филологическая новость о том, что якобы утверждены варианты произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на словарь, опубликованный на сайте Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН. Позже в Российской академии наук опровергли изменения в нормах произношения. Многие сайты поспешили удалить новости о «мильоне» и «мильярде». Но тема вызвала столь бурное обсуждение, что Infopro54 попросил новосибирских филологов объяснить, что всё-таки произошло.

Указанные варианты («мильон» и «мильярд») в словарях действительно есть. Но, как говорят лингвисты, автор сообщения, с которого началась шумиха, сделал неверные выводы, увидев эти варианты. Во-первых, они не новые, и зафиксированы в словарях были давно. Во-вторых, нормой их никто не признавал.

— Между нормами русского литературного языка (его письменной формой, прежде всего) и неписаными, но существующими нормами разговорной речи наблюдается существенная разница. Например, мы должны писать «сейчас», но произносим (и это – норма): «щас». Как правильно и как допустимо – это тоже принципиальные отличия в нормах. Можно напомнить нашумевшую помету в толковых словарях про слово «кофе»: в разговорной речи допустимо в среднем роде. Но норма: кофе – мужской род! Отсюда вывод: норма – это некий идеал и закон употребления. А «допустимо» — это варианты некоторых отступлений от нормы, которые лингвисты зафиксировали в результате наблюдений, и признали их существование в речи. Это не норма. Когда ученые констатируют какой-то факт речи, это не говорит о смене нормы. Нормой произношения остается четкое проговаривание слова, — рассказал Infopro54 доцент кафедры современного русского языка Института филологии и медиакоммуникаций НГПУ, кандидат филологических наук Юрий Крылов.

Большой интерес к теме произношения двух слов (много сообщений, потом опровержение, удаление и исправление текстов, бурное обсуждение на форумах и в соцсетях) может показаться несколько неожиданным в современном мире, где культура речи явно снижается. Но филологи не видят в такой реакции ничего удивительного.

— Это неудивительно совершенно. Конечно, люди, которые волнуются о языке — это точно не молодое поколение. Это, как правило, выпускники советских школ. Они ратуют за норму, за правильность. Наверное, любой психолог мог бы объяснить подобную реакцию тем, что надо держаться за что-то привычное, когда вокруг тебя всё бушует, когда новые слова, ненормативная лексика, неизвестные, непонятные термины экономические, технологические. Поэтому люди хватаются за привычность. Им нужен якорь. История с «мильоном» и «мильярдом» в очередной раз нам это показала. И напомнила, что язык живой, а ученые всегда фиксировали и фиксируют изменения, которые в нем происходят, — говорит заведующий кафедрой филологии НГТУ НЭТИ Галина Мандрикова.

Филологи напоминают, что работа по фиксации новых слов, вариантов произношения и написания идет постоянно. Новые слова попадают в словари русского языка не сразу, а после того, как закрепятся в речи, СМИ, литературе. Лингвисты отслеживают такие слова, анализируют их значение, употребление и соответствие языковым нормам. Если слово становится устойчивым, его включают в новые издания словарей.

